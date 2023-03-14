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Раніше ніколи такого не було: глава МЗС Британії про складність конфіскації активів РФ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Джеймс Клеверлі
Фото: Getty Images

Процедура арешту заморожених російських активів не така проста, як вважалося раніше.

Про це заявив глава Міноборони Великої Британії Джеймс Клеверлі у відповідь на запитання представника лейбористів Стівен Доуті щодо конфіскації російських активів.

Британсткий політик зокрема запитав про те, коли міністр закордонних справ представить чіткий план арешту, а не просто заморожування російських державних активів.

Зараз дивляться

– Це не так просто, як передбачає його запитання. Справа в тому, що конфлікти в світі відбувалися й раніше. Раніше були злочинці, але ніколи не було арешту активів, – пояснив Клеверлі.

За даними звіту Міністерства фінансів США, наразі в усьому світі заблоковані або заморожені активи росіян на понад $58 млрд, зокрема дві розкішні яхти вартістю $300 млн кожна в Сан-Дієго і на Фіджі, а також шість об’єктів нерухомості в Нью-Йорку і у Флориді вартістю $75 млн, що належать олігарху Віктору Вексельбергу.

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ДжерелоPolitics

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