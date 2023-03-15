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Сенатори від обох партій закликали Пентагон відправити Україні F-16 – ЗМІ

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
F-16
Фото: Getty Images

У Сполучених Штатах група сенаторів від обох партій тисне на Пентагон щодо відправки в Україну сучасних винищувачів F-16.

Про це повідомляє видання Politico.

Як пише видання, новий поштовх у цьому процесі дав лист до міністра оборони Ллойда Остіна, організований сенатором Марком Келлі (штат Аризона), від групи з восьми сенаторів.

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– Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що США повинні ретельно розглянути надання Україні літаків F-16. Це була б значна спроможність, здатна змінити правила гри на полі бою, – йдеться у листі. 

На думку сенаторів, винищувачі F-16 можуть дати ЗСУ перевагу, адже повномасштабне вторгнення Росії триває вже другий рік.

Сенатори попросили Остіна до кінця тижня надати їм оцінки факторів, необхідних для успішного передання F-16 Україні.

Також зазначається, що той факт, що двоє українських пілотів прибули до США для оцінки навичок винищувачів на базі національної гвардії Морріс у Тусоні, є критично важливим кроком в оцінці їхньої готовності літати на F-16.

Як пише Politico, цей лист також підписали демократи Теммі Дакворт з Іллінойсу, Тім Кейн з Вірджинії, Мартін Генріх з Нью-Мексико і Джекі Розен з Невади, а також республіканці Ліза Мурковскі з Аляски, Томмі Тубервіль з Алабами і Тед Бадд з Північної Кароліни.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що США тісно співпрацюють із союзниками, щоб забезпечити ЗСУ озброєнням та визнають, що попереду очікується важка боротьба, особливо у весняний та літній періоди.

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Джерело: Politico
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