Україну чекає важка боротьба навесні та влітку, США допоможе з боєприпасами – Пентагон

Березень, 15 в 10:07

У Пентагоні вважають, що весною та літом на Україну чекає важка боротьба проти Росії, та обіцяють допомогти з боєприпасами.

Про це на брифінгу повідомив представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

За словами генерала, США тісно співпрацюють із союзниками, щоб забезпечити ЗСУ озброєнням та визнають, що попереду очікується важка боротьба, особливо у весняний та літній періоди.

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Він зазначив, що Вашингтон працюватиме над тим, щоб доставити якнайшвидше всі необхідні боєприпаси до передових частин України.

– Ви чули, як держсекретар Остін та інші кажуть, що ми маємо переконатися, що у них є все необхідне для успіху, — заявив представник Пентагону.

Райдер зазначив, що засідання країн-донорів військової допомоги у форматі Рамштайн 15 березня буде присвячено нагальним потребам, зокрема боєприпасам.

Раніше ми розповідали, що Пентагон хоче виділити $170 млрд на новий фінансовий рік для заміни боєприпасів, які передають в Україну, та замовлення далекобійної зброї в разі воєнного конфлікту з Китаєм.