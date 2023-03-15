Збитий над Чорним морем дрон MQ-9 Reaper, можливо, ніколи не знайдуть – Кірбі

Березень, 15 в 15:47

Американський безпілотник MQ-9 Reaper, збитий 14 березня над Чорним морем російським винищувачем Су-27, досі не знайшли і, можливо, ніколи не знайдуть.

Про це в інтерв’ю CNN заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

– Я не впевнений, що ми зможемо його знайти. Я маю на увазі, що там, де він впав у Чорне море, дуже глибоко. Ми все ще оцінюємо, чи можна буде провести якісь роботи щодо підйому. Можливо, що ні, – наголосив він.

За його словами, зроблено усе для того, щоб мінімізувати будь-яку розвідувальну цінність дрона на випадок, якщо до нього отримає доступ хтось інший.

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– Я, звісно, не можу говорити про зусилля Росії або про те, що вони намагаються чи не намагаються підняти його з води. Можу лише сказати, що ми все ще самі оцінюємо цю ситуацію, – додав Кірбі.

Він наголосив, що це “не рідкість”, коли російські літаки намагаються перехопити або переслідувати американські безпілотники.

Російський Су-27 у вівторок, 14 березня, збив американський безпілотник MQ-9 Reaper в міжнародному повітряному просторі, в результаті чого той впав у Чорне море.

У Пентагоні вважають, що літак теж пошкоджено внаслідок зіткнення.