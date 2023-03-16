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Хоче зробити війну ще кривавішою: президент Литви вважає, що Китай підтримує Росію

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ґітанас Науседа - президент Литви
Фото: Getty Images

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Китай підтримує Росію у війні проти України та хоче зробити це протистояння “ще кривавішим”.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Euronews.

– На жаль, я бачу мету Китаю в продовженні цієї війни, в тому, щоб зробити цю війну ще кривавішою у такій ситуації, що Китай у прихованій або відкритій формі підтримує Росію, – зазначив Науседа.

Президент Литви наголосив, що він не бачить Китай у ролі посередника в перемовинах Росії та України, оскільки ця держава ще не визначилася зі своєю роллю та тим, чого хоче.

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– Китаю потрібно замислитися над тим, чого він хоче домогтися в цій війні. Поки що я оцінюю і бачу роль Китаю швидше як деструктивну, ніж конструктивну, – додав Науседа.

Нагадаємо, що Китай запропонував так званий мирний план щодо завершення війни Росії проти України.

У ньому офіційний Пекін пропонує, щоб після “припинення вогню” Україна та РФ відновили “мирні переговори”. Про необхідність припинення російської агресії та виведення військ РФ у документі немає жодного слова.

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