Снайперська зброя та спорядження для спецпідрозділів: Естонія схвалила новий пакет допомоги для України

Березень, 16 в 16:09

Уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура направити в Україну черговий пакет військової допомоги. Цього разу він складається, зокрема, зі снайперської зброї та спорядження для спецпідрозділів.

Про це повідомляє телерадіокомпанія ERR.

– Учора,15 березня, разом із нашими союзниками ми обговорювали поточний стан допомоги Україні у форматі Рамштайн, і зрозуміло, що додаткового часу за підтримки України взяти нізвідки. Наша велика ініціатива спрямована на спільну закупівлю Європейським союзом одного мільйона артилерійських снарядів, – сказав Ханно Певкур.

Міністр зауважив, що потрібно також продовжувати надсилати більш дрібні та цілеспрямовані пакети допомоги.

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В новому пакеті допомоги будуть:

напівавтоматичні гвинтівки;

снайперські гвинтівки;

оптичні приціли;

біноклі та боєприпаси;

боєприпаси; індивідуальне та спеціальне спорядження;

патрульні катери та тепловізори;

медичне обладнання.

Загальна вартість військової допомоги становить €494 300.

Нагадаємо, 26 лютого, міністр оборони Естонії Ханно Певкур відвідував Київ. Тоді він заявив, що загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП.