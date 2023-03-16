Снайперська зброя та спорядження для спецпідрозділів: Естонія схвалила новий пакет допомоги для України
Уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура направити в Україну черговий пакет військової допомоги. Цього разу він складається, зокрема, зі снайперської зброї та спорядження для спецпідрозділів.
Про це повідомляє телерадіокомпанія ERR.
– Учора,15 березня, разом із нашими союзниками ми обговорювали поточний стан допомоги Україні у форматі Рамштайн, і зрозуміло, що додаткового часу за підтримки України взяти нізвідки. Наша велика ініціатива спрямована на спільну закупівлю Європейським союзом одного мільйона артилерійських снарядів, – сказав Ханно Певкур.
Міністр зауважив, що потрібно також продовжувати надсилати більш дрібні та цілеспрямовані пакети допомоги.
В новому пакеті допомоги будуть:
- напівавтоматичні гвинтівки;
- снайперські гвинтівки;
- оптичні приціли;
- біноклі та боєприпаси;
- індивідуальне та спеціальне спорядження;
- патрульні катери та тепловізори;
- медичне обладнання.
Загальна вартість військової допомоги становить €494 300.
Нагадаємо, 26 лютого, міністр оборони Естонії Ханно Певкур відвідував Київ. Тоді він заявив, що загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП.