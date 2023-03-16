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Снайперська зброя та спорядження для спецпідрозділів: Естонія схвалила новий пакет допомоги для України

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Ханно Певкур
Фото: Depositphotos

Уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура направити в Україну черговий пакет військової допомоги. Цього разу він складається, зокрема, зі снайперської зброї та спорядження для спецпідрозділів.

Про це повідомляє телерадіокомпанія ERR.

– Учора,15 березня, разом із нашими союзниками ми обговорювали поточний стан допомоги Україні у форматі Рамштайн, і зрозуміло, що додаткового часу за підтримки України взяти нізвідки. Наша велика ініціатива спрямована на спільну закупівлю Європейським союзом одного мільйона артилерійських снарядів, – сказав Ханно Певкур.

Міністр зауважив, що потрібно також продовжувати надсилати більш дрібні та цілеспрямовані пакети допомоги. 

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В новому пакеті допомоги будуть: 

  • напівавтоматичні гвинтівки;
  • снайперські гвинтівки;
  • оптичні приціли;
  • біноклі та боєприпаси;
  • індивідуальне та спеціальне спорядження; 
  • патрульні катери та тепловізори;
  • медичне обладнання.

Загальна вартість військової допомоги становить €494 300.

Нагадаємо, 26 лютого, міністр оборони Естонії Ханно Певкур відвідував Київ. Тоді він заявив, що загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП.

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