Березень, 18 в 16:00

45-й президент США Дональд Трамп стверджує, що у вівторок, 21 березня, його заарештують.

Відповідна заява з’явилася у соціальній мережі Трампа Truth Social.

Політик стверджує, що отримав цю інформацію завдяки “нелегальним витокам” із офісу окружного прокурора Мангеттена. Він не озвучив подробиць щодо можливих звинувачень та затримання, але водночас закликав своїх прихильників до протестів.

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– Провідного кандидата від Республіканської партії та колишнього президента Сполучених Штатів заарештують у вівторок наступного тижня. Протестуйте, поверніть нашу націю, – написав Трамп.

Офіційних коментарів прокуратура Мангеттена з цього приводу не давала, як і представники експрезидента США.

Агентство Associated Press повідомляє, що це може бути справа про виплати грошей “за мовчання” жінкам, які стверджували, що мали сексуальні контакти з Трампом. Йдеться про порушення правил фінансування передвиборчої кампанії.

За версією слідства, колишній адвокат Трампа Майкл Коен у 2016 році заплатив $280 тис. порнозірці Стормі Деніелс та моделі Playboy Карен Макдугал, щоб вони публічно не розповідали про романи з політиком. Деніелс, зокрема, отримала $130 тис. із цієї суми.

Під час свідчень Коен заявив, що зробив це за вказівкою Трампа. Останній тоді якраз проводив президентську компанію і не хотів скандалів.

Витрати на виплати за мовчання жінок потім були незаконно компенсовані із передвиборчого фонду Трампа. Платежі класифікували як плату за юридичні послуги. Коен раніше визнав себе винним у цій справі, отримав тюремний строк та був дискваліфікований.

За даними CNN, команда юристів Трампа очікувала можливого висунення йому звинувачень і негласно готувалася до наступних кроків. Звинувачення проти 76-річного політика стануть надзвичайною подією після багатьох років розслідування його ділових, політичних і особистих справ.

Якщо Трампа таки заарештують, то його спочатку доставлять до офісу окружного прокурора Мангеттена для зняття відбитків пальців. Згодом суд його, ймовірно, відпустить під підписку про невиїзд.

У своїй публікації щодо можливого арешту Трамп знову заявив про начебто “вкрадені” президентські вибори 2020. Подібні заклики до протестів він уже озвучував 6 січня 2021 року, коли його прихильники штурмували Капітолій. Тоді зіткнення призвели до жертв як серед протестувальників, так і серед правоохоронців.