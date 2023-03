Тягне на місце злочину: візит Путіна в Маріуполь порівняли з Гітлером у 1941 році

Поїздку російського диктатора Володимира Путіна до тимчасово окупованого Маріуполя у 2023 році порівняли із візитом лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера у 1941 році.

У Маріупольській міській раді помітили, що міжнародний злочинець Путін відвідав Маріуполь вночі, щоб на світлі дня не бачити розбомбленого російськими військами міста.

Is he scared of his officials more than of Mariupol’s “residents”? pic.twitter.com/qyufeOb9Ch

Two photos: “Putin” at his Security Council and “Putin” in Mariupol.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк переконаний, що у диктатора Путіна немає жодного каяття за скоєні воєнні злочини.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував знімок Адольфа Гітлера під час відвідування Маріуполя у грудні 1941 року.

Another dictator also visited Mariupol once. We know how his story ended.

????: Hitler visiting Army Group South HQ at Mariupol, Ukraine in December 1941.

“Many historians and contemporaries claim that it was here that Hitler first realized the war was lost” – WarHistoryOnline pic.twitter.com/jcWUjyxLzG

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 19, 2023