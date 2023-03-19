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Тягне на місце злочину: візит Путіна в Маріуполь порівняли з Гітлером у 1941 році

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Путін - Гітлер
Фото: Depositphotos

Поїздку російського диктатора Володимира Путіна до тимчасово окупованого Маріуполя у 2023 році порівняли із візитом лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера у 1941 році.

– Як і личить злодіям, Путін під покровом ночі відвідав український Маріуполь. По-перше, це безпечніше. Темрява дозволяє йому висвітлити те, що він хоче показати, і сховати місто, яке його армія повністю зруйнована, – зазначили у Міністерстві оборони України.

У Маріупольській міській раді помітили, що міжнародний злочинець Путін відвідав Маріуполь вночі, щоб на світлі дня не бачити розбомбленого російськими військами міста.

– У темноті не видно, скільки чорних розстріляних будинків стоїть, а де замість висоток залишилася груда каміння. Маріуполь – це рокова помилка кривавого диктатора. Він показав справжнє обличчя “руського миру”, – вважають у міськраді.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк переконаний, що у диктатора Путіна немає жодного каяття за скоєні воєнні злочини.

– Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт Путіна у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами, – наголосив Подоляк.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував знімок Адольфа Гітлера під час відвідування Маріуполя у грудні 1941 року.

– Інший диктатор також одного разу відвідав Маріуполь. Ми знаємо, чим закінчилася його історія… Багато істориків і сучасників стверджують, що саме тут Гітлер вперше зрозумів, що війна програна, – звернув увагу Геращенко.

Нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, якого звинувачують у примусовій депортації дітей з України до РФ.

А лише три дні тому Україна відзначила роковини авіаудару росіян по будівлі Маріупольського драматичного театру, де ховалися сотні мирних людей.

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