Тягне на місце злочину: візит Путіна в Маріуполь порівняли з Гітлером у 1941 році

Березень, 19 в 19:17

Поїздку російського диктатора Володимира Путіна до тимчасово окупованого Маріуполя у 2023 році порівняли із візитом лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера у 1941 році.

– Як і личить злодіям, Путін під покровом ночі відвідав український Маріуполь. По-перше, це безпечніше. Темрява дозволяє йому висвітлити те, що він хоче показати, і сховати місто, яке його армія повністю зруйнована, – зазначили у Міністерстві оборони України.

У Маріупольській міській раді помітили, що міжнародний злочинець Путін відвідав Маріуполь вночі, щоб на світлі дня не бачити розбомбленого російськими військами міста.

– У темноті не видно, скільки чорних розстріляних будинків стоїть, а де замість висоток залишилася груда каміння. Маріуполь – це рокова помилка кривавого диктатора. Він показав справжнє обличчя “руського миру”, – вважають у міськраді.

Two photos: “Putin” at his Security Council and “Putin” in Mariupol. Зараз дивляться Is he scared of his officials more than of Mariupol’s “residents”? pic.twitter.com/qyufeOb9Ch — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 19, 2023

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк переконаний, що у диктатора Путіна немає жодного каяття за скоєні воєнні злочини.

– Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт Путіна у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами, – наголосив Подоляк.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував знімок Адольфа Гітлера під час відвідування Маріуполя у грудні 1941 року.

– Інший диктатор також одного разу відвідав Маріуполь. Ми знаємо, чим закінчилася його історія… Багато істориків і сучасників стверджують, що саме тут Гітлер вперше зрозумів, що війна програна, – звернув увагу Геращенко.

Another dictator also visited Mariupol once. We know how his story ended. ????: Hitler visiting Army Group South HQ at Mariupol, Ukraine in December 1941. “Many historians and contemporaries claim that it was here that Hitler first realized the war was lost” – WarHistoryOnline pic.twitter.com/jcWUjyxLzG — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 19, 2023

Нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, якого звинувачують у примусовій депортації дітей з України до РФ.

А лише три дні тому Україна відзначила роковини авіаудару росіян по будівлі Маріупольського драматичного театру, де ховалися сотні мирних людей.