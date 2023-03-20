Березень, 20 в 12:14

Міжнародний інвестиційний банк UBS AG планує придбати швейцарський банк Credit Suisse.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті UBS.

У результаті об’єднання буде створено бізнес із загальним обсягом активів понад 5 трлн доларів.

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Таке злиття зміцнить позиції UBS як провідного швейцарського інвестиційного банку з активами у понад 3,4 трлн доларів.

Голова правління UBS Колм Келлехер заявив, що це придбання привабливе для акціонерів UBS. Але що стосується Credit Suisse, то це екстрений порятунок банку.

Згідно з умовами угоди, акціонери Credit Suisse отримають 1 акцію UBS за кожні 22,48 акцій Credit Suisse, що еквівалентно 0,76 швейцарського франка за акцію, а загальна сума угоди становитиме 3 млрд швейцарських франків.

Нагадаємо, що банк Credit Suisse опинився в скрутному становищі, через що отримає від уряду 51 млрд євро кредитів.

Credit Suisse входить до 30 найбільших системних банків світу.

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