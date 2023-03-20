Немає запобіжників: Данілов про можливість ліквідації Путіна на окупованих територіях
Немає запобіжників у питанні знищення російських терористів на території України, зокрема, президента РФ Володимира Путіна.
Про це в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Сергій Данілов, коментуючи візит Путіна до Маріуполя та інші тимчасово окуповані території.
– Особа, яка видає себе за Путіна, чи буде з’являтися у Криму, чи ні? Єдине, що я можу сказати, ніяких запобіжників у нас на те, що стосується знищення терористів на території нашої країни, не існує. Це завдання наших військових – знищувати всіх без виключень терористів, які вдерлися на нашу територію.
І повірте, ні в кого не буде на сьогодні заборони на ті чи інші дії. Я в цьому більш ніж впевнений. Інша справа – чи буде воно там, чи ні, наскільки це буде реалістично. Давайте подивимося, – зазначив він.
Секретар РНБО не впевнений у тому, що в Маріуполь приїхав реальний Путін, а не один з його двійників. На його думку, можна неозброєним оком помітити, що це різні люди.
– Інша справа – чи буде це Путін, чи це буде, скажімо так, перший, другий, третій, а ще є й четвертий. Люди, які не є фаховими, вже знають, що це зовсім інші люди.
Він сидить за столом 18 м завдовшки для того, щоб не почепити якийсь вірус. І навіть з Лавровим на 18 м спілкується. А завтра він стоїть в натовпі, ручкається та братається. Не треба бути фахівцем, щоб розуміти, що це навіть за психотипом дві різні людини, – вважає секретар РНБО.