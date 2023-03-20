Немає запобіжників: Данілов про можливість ліквідації Путіна на окупованих територіях

Березень, 20 в 0:51

Немає запобіжників у питанні знищення російських терористів на території України, зокрема, президента РФ Володимира Путіна.

Про це в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Сергій Данілов, коментуючи візит Путіна до Маріуполя та інші тимчасово окуповані території.

– Особа, яка видає себе за Путіна, чи буде з’являтися у Криму, чи ні? Єдине, що я можу сказати, ніяких запобіжників у нас на те, що стосується знищення терористів на території нашої країни, не існує. Це завдання наших військових – знищувати всіх без виключень терористів, які вдерлися на нашу територію. І повірте, ні в кого не буде на сьогодні заборони на ті чи інші дії. Я в цьому більш ніж впевнений. Інша справа – чи буде воно там, чи ні, наскільки це буде реалістично. Давайте подивимося, – зазначив він.

Секретар РНБО не впевнений у тому, що в Маріуполь приїхав реальний Путін, а не один з його двійників. На його думку, можна неозброєним оком помітити, що це різні люди.

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