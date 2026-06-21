У Швейцарії розпочалися переговори між Сполученими Штатами Америки та Іраном, які стосуватимуться ядерної програми та ситуації на Близькому Сході. Вашингтон стверджує, що вже досягнуто значного прогресу за перші години зустрічі.

Про це повідомляє віцепрезидент США Джей Ді Венс, пишуть CNN та Sky News.

Переговори США та Ірану в Швейцарії

За інформацією ЗМІ, переговори між США та Іраном відбуваються за посередництва Катару і Пакистану.

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На чолі американської делегації перебуває віцепрезидент Джей Ді Венс, тоді як іранську сторону на переговорах представляє речник парламенту Мохаммадбагер Галібаф.

Як стверджує Венс, дискусії можуть тривати не один день. У переговорах планують зосередитися на двох ключових питаннях, зокрема, ядерній програмі Ірану та ситуації в Лівані.

На думку віцепрезидента США, зустріч є історичною, тому що керівництво обох країн ніколи раніше не проводило переговори на такому високому рівні, якщо не враховувати останні декілька місяців.

– Ми вже досягли значного прогресу за останні кілька годин, – стверджує Венс.

За його словами, команди прибули до Швейцарії, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході та за допомогою спільної роботи змінити регіон.

Напередодні зустрічі, 20 червня, переговорний процес ледь не зірвався через заяву військового командування Ірану про блокування Ормузької протоки. Проте перед вильотом із Вашингтона Венс запевнив, що реальних підтверджень початку блокади чи перешкоджання руху суден наразі немає.

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