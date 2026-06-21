У тимчасово окупованому Криму низка споживачів залишилися без постачання електрики та води. Через пошкодження в електричних мережах сталося часткове відключення у Північно-Західному, Центральному та Південнобережному енергорайонах.

Про це повідомляє проєкт Крим Реалії (Радіо Свобода) із посиланням на заяву Крименерго.

Відключення світла та води в Криму

Після успішних атак безпілотників у тимчасово окупованому Криму зникло світло, через що на півострові запровадили графіки відключення електрики.

Зараз дивляться

Російські медіа повідомляють про знеструмлення частини Кримського півострова, а окупанти вже закликала місцевих жителів вимкнути кондиціонери та інші потужні електроприлади.

Через масове відключення світла зупинилася більшість насосних станцій російського підприємства Води Криму.

Там зазначають, що стабілізувати водопостачання вдасться лише після завершення ремонтних робіт на пошкоджених електромережах.

За даними Крименерго, через аварію на лініях без електрики опинилася частина абонентів Північно-Західного, Центрального та Південнобережного районів. Серед знеструмлених населених пунктів – Красноперекопськ, Армянськ та Алушта.

У тимчасово окупованому Криму повністю зупинили продаж бензину після ударів Сил оборони України. За інформацією російських ЗМІ, пальне продають лише для потреб окупаційних служб.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.