Британія надасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном для танків Challenger – Міноборони
Велика Британія передасть Україні бронебійні снаряди, які містять збіднений уран, для використання їх бойовими танками Challenger 2.
Про це повідомила заступниця міністра оборони країни, баронеса Аннабель Голді у відповідь на письмовий парламентський запит.
Член Палати лордів Британії лорд Реймонд Гілтон поцікавився, чи передадуть Україні боєприпаси з збідненим ураном.
– Разом із ескадроном основних бойових танків Challenger 2 для України ми надаватимемо боєприпаси, включно з бронебійними снарядами, які містять збіднений уран, – відповіла баронеса Голді.
Вона наголосила, що такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.
Збіднений уран має високу щільність та використовується в броні військової техніки та в бронебійних снарядах. Завдяки щільності боєприпаси з нього забезпечують високу бронебійну дію та можуть спричинити суттєві руйнування перешкод.
Велика Британія спочатку пообіцяла надати 14 своїх бойових танків Challenger 2. Однак посол України у Британії Вадим Пристайко повідомив, що ця кількість зросте вдвічі (до 28 танків).
Українські військові вже опановують цю техніку на британській території.
Танки Challenger 2 оснащені 120-міліметровою гарматою та кулеметами. Навчений екіпаж може вразити до семи цілей за хвилину.
Джерело: Сайт парламенту Великої Британії