Березень, 21 в 15:42

Велика Британія передасть Україні бронебійні снаряди, які містять збіднений уран, для використання їх бойовими танками Challenger 2.

Про це повідомила заступниця міністра оборони країни, баронеса Аннабель Голді у відповідь на письмовий парламентський запит.

Член Палати лордів Британії лорд Реймонд Гілтон поцікавився, чи передадуть Україні боєприпаси з збідненим ураном.

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– Разом із ескадроном основних бойових танків Challenger 2 для України ми надаватимемо боєприпаси, включно з бронебійними снарядами, які містять збіднений уран, – відповіла баронеса Голді.

Вона наголосила, що такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.

Збіднений уран має високу щільність та використовується в броні військової техніки та в бронебійних снарядах. Завдяки щільності боєприпаси з нього забезпечують високу бронебійну дію та можуть спричинити суттєві руйнування перешкод.

Велика Британія спочатку пообіцяла надати 14 своїх бойових танків Challenger 2. Однак посол України у Британії Вадим Пристайко повідомив, що ця кількість зросте вдвічі (до 28 танків).

Українські військові вже опановують цю техніку на британській території.

Танки Challenger 2 оснащені 120-міліметровою гарматою та кулеметами. Навчений екіпаж може вразити до семи цілей за хвилину.

Джерело: Сайт парламенту Великої Британії