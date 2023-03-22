Китай повторює російську пропаганду, його не можна вважати неупередженою стороною – Кірбі

Березень, 21 в 23:32

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі розкритикував заяви китайського лідера Сі Цзіньпіна про те, що КНР нібито є неупередженою стороною у повномасштабній агресії Росії проти України.

– Я не думаю, що можна обґрунтовано сприймати Китай як неупереджену країну в будь-якому разі, – вважає представник Білого дому.

Кірбі звернув увагу на те, що Китай не засудив повномасштабне вторгнення РФ проти України, не припинив закуповувати російську нафту й енергоносії.

– Сі вважав за потрібне прилетіти аж до Москви, жодного разу не поговорив із президентом Зеленським, не відвідав Україну. Він і його режим продовжують повторювати російську пропаганду про те, що це начебто війна Заходу проти Росії та якась екзистенційна загроза. Як на мене, це просто нісенітниця, – наголошує він.

Кірбі переконаний, що про неупередженість Китаю можна було б говорити, якби він був готовий почути правду та підтримував відповідні переговори між Києвом і Москвою з урахуванням української сторони.