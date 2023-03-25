Березень, 25 в 9:17

Учора ввечері Збройні сили США завдали кількох авіаударів по іранських військових об’єктах у Сирії.

Про це повідомляє ізраїльський новинний телеканал i24NEWS.

Як заявив президент США Джо Байден, учора підтримуване Іраном угруповання бойовиків використовувало дрон для завдання удару по одному з американських об’єктів у Сирії, унаслідок чого постраждали кілька американців.

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Один із громадян США загинув.

Саме тому Байден віддав наказ завдати удару у відповідь.

Проіранські сили в Сирії попереджають, що у них “довга рука” і вони можуть відповісти на подальші удари по їхніх позиціях.

У заяві, підписаній Іранським консультативним комітетом у Сирії, йдеться про те, що внаслідок ударів загинули і були поранені кілька бійців.

– У нас є можливість відповісти, якщо наші центри і сили в Сирії стануть мішенню, – йдеться в заяві.

Американський президент Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Іраном, але готові захищати свій народ.

Раніше очільник аерокосмічних військ Революційної гвардії Ірану Аміралі Гаджізаде заявив, що Іран розробив крилату ракету з дальністю ураження 1 650 км.