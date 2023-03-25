Березень, 25 в 15:00

Польща закликатиме членів ЄС до спільної закупівлі боєприпасів для України за межами Євросоюзу, оскільки снаряди потрібні українській армії вже зараз, а в Європі їх недостатньо.

Про це розповів прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю радіостанції RMF FM.

– Тут у Брюсселі це такий собі секрет Полішинеля (таємниця, яка всім відома, – Ред.), що в Європі немає боєприпасів. Однак у світі є кілька регіонів, зокрема Південна Корея та Ізраїль, де таких боєприпасів набагато більше, – зазначив він.

Моравецький висловив сподівання, що Польщі вдасться переконати європейських партнерів у спільних закупівлях боєприпасів за межами ЄС.

Зараз дивляться

– Я розраховую на те, що наші спільні дискусії з Єврокомісією, кількома ключовими країнами, Німеччиною та Францією, призведуть до швидкого отримання боєприпасів. Оскільки Україна потребує їх тут і зараз, – наголосив прем’єр Польщі.

Моравецький прокоментував позицію Франції, яка наполягає на тому, що кошти Євросоюзу не можна витрачати на спільні закупівлі за межами ЄС. Варшава буде переконувати французьких партнерів змінити позицію.

– Боєприпаси потрібні дуже швидко. Оскільки ми не маємо таких боєприпасів тут, в Європі, в достатній кількості, ми повинні купувати їх ззовні, – зазначив прем’єр Польщі, нагадавши, що його країна зараз купує сучасне озброєння за кордоном.

Моравецький водночас уточнив, що потрібно ще отримати згоду третій країн на експорт боєприпасів, наприклад, тієї ж Південної Кореї.

– Насамперед потрібно сказати, що це можливо за умови згоди Південної Кореї… Ми можемо це зробити, тільки якщо той, хто нам продає, дасть дозвіл на експорт, дасть дозвіл на передання цих боєприпасів. Ми надійний партнер, тому будемо робити це тільки за згодою, – пояснив Моравецький.

Днями Євросоюз узгодив план постачання боєприпасів для України на €2 млрд. Кошти виділятимуть з Європейського фонду миру, з якого відбувається фінансування військової допомоги Україні. У планах ЄС – не лише постачання боєприпасів, а й поповнення власних запасів та нарощування їх виробництва.

З даними глави МЗС України Дмитра Кулеби, угоду про спільну закупівлю боєприпасів підтримують вже 20 країн, 19 з яких є членами Євросоюзу.

Джерело: RMF FM