Березень, 24 в 22:26

Угода про спільну закупівлю боєприпасів калібру 155 мм для України підтримують вже 20 країн, 19 з яких є державами-членами Євросоюзу.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з литовським очільником МЗС Габріелюсом Ландсбергісом у Києві.

– Ми високо цінуємо підписаний 20 березня проєкт Європейського оборонного агентства щодо спільного виробництва боєприпасів калібру 155 мм. Станом на зараз до цього проєкту вже приєдналися 19 держав-членів ЄС та Норвегія. Тобто 20 країн, які будуть задіяні в тій чи іншій формі у спільному виробництві надзвичайно потрібних Україні боєприпасів 155 калібру, – сказав Кулеба.

За словами міністра закордонних справ, це “революційний крок”, оскільки всі ці країни працюватимуть над тим, щоб допомога снарядами Україні стала дійсно стратегічною.

Зараз дивляться

Нагадаємо, напередодні міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підписала проєктну угоду про спільну закупівлю боєприпасів країнами-членами ЄС для поповнення своїх запасів і продовження надання підтримки Україні.

Президент Володимир Зеленський назвав зазначене рішення Європейського Союзу стратегічним кроком до перемоги над Росією.