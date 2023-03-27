Березень, 26 в 23:17

Режиму російського диктатора Володимира Путіна має прийти кінець. Уряду РФ не зможе допомогти лідер, який не може їздити в інші країни та якого вважають військовим злочинцем.

Про це заявив американський історик, письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер у коментарі українським журналістам.

– Як це трактуватимуть в рамках російської внутрішньої політики є ще важливішим. Є багато причин вважати, що режиму Путіна має прийти край. А для росіян – це ще одна причина переконатися в тому, що їхній країні не зможе допомогти лідер, який не може подорожувати і якого багато людей вважають воєнним злочинцем, – зазначив Снайдер, коментуючи виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна.

На думку Снайдера, ордер МКС на арешт Путіна нагадує всьому світу про важливість закону. Він наголосив, що вторгнувшись в Україну, Росія порушила всі можливі форми міжнародного права, тому загрожує не лише Україні та її народу, але й самій ідеї існування міжнародного порядку.

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