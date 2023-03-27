Режиму Путіна має прийти кінець, РФ не зможе допомогти воєнний злочинець – Снайдер
Режиму російського диктатора Володимира Путіна має прийти кінець. Уряду РФ не зможе допомогти лідер, який не може їздити в інші країни та якого вважають військовим злочинцем.
Про це заявив американський історик, письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер у коментарі українським журналістам.
– Як це трактуватимуть в рамках російської внутрішньої політики є ще важливішим. Є багато причин вважати, що режиму Путіна має прийти край. А для росіян – це ще одна причина переконатися в тому, що їхній країні не зможе допомогти лідер, який не може подорожувати і якого багато людей вважають воєнним злочинцем, – зазначив Снайдер, коментуючи виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна.
На думку Снайдера, ордер МКС на арешт Путіна нагадує всьому світу про важливість закону. Він наголосив, що вторгнувшись в Україну, Росія порушила всі можливі форми міжнародного права, тому загрожує не лише Україні та її народу, але й самій ідеї існування міжнародного порядку.
– Путін, ймовірно, не стурбований тим, що його заарештують, але те, що його засуджують на Заході йому точно не імпонує. Чому? Попри те, що росіяни щодня кажуть нам, що вони нас ненавидять, зневажають і що їм на нас начхати, Захід все ж залишається єдиним джерелом внутрішнього престижу. Путін ніколи цього не забуде, як і не забуде російська історія. Сама лише думка про те, що тобі закритий в’їзд до Німеччини та до інших 132 країн, не може не хвилювати, – вважає Снайдер.