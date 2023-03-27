Світовий банк прогнозує “втрачене десятиліття” для глобальної економіки

Березень, 27 в 19:19

Глобальній економіці загрожує “втрачене десятиліття” через потенційне зниження темпів зростання.

Про це повідомили у Світовому банку. У період між 2022 і 2030 роками середнє потенційне збільшення глобального ВВП сповільниться до 2,2% – це нижче у порівнянні з темпами, які фіксувалися у нульових роках.

Для країн, що розвиваються, падіння буде таким самим стрімким – із 6% у 2000-2010 роках до 4% протягом років, що залишилися до кінця нинішнього десятиліття.

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У випадку глобальної фінансової кризи чи рецесії падіння може бути набагато гіршим. На це вплинули пандемія коронавірусу та вторгнення Росії в Україну.

– Глобальній економіці може загрожувати “втрачене десятиліття”. Нинішнє сповільнення потенційного зростання матиме серйозні наслідки для здатності світу протистояти новим викликам: стійкій бідності, різниці у доходах і зміні клімату, – заявив головний економіст Світового банку Індермітт Ґілл.

Втім, у Світовому банку вважають, що “втраченого десятиліття” можна уникнути за допомогою політики, яка стимулює роботу, підвищує продуктивність і прискорює інвестиції.

Потенційне зростання ВВП може бути збільшене на 0,7 відсоткового пункта – до середньорічного рівня 2,9%, якщо країни ухвалять стійку політику, орієнтовану на зростання.

У 2000-2010 роках середнє зростання становило 3,5%, у 2011-2021 роках – 2,6%.

Банк окремо наголошує на необхідності посилення міжнародної економічної інтеграції, яка сприяла глобальному процвітанню наприкінці 1990-х і на початку нульових років.

Зазначимо, що термін “втрачене десятиліття” часто використовується для опису ситуації в Японії в 1990-х роках, коли країна зазнала серйозної економічної кризи після багатьох років швидкого зростання.