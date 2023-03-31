Відпустіть його: Байден відреагував на затримання в Росії журналіста WSJ
Президент Сполучених Штатів Джо Байден уперше прокоментував затримання у Росії репортера газети Wall Street Journal Евана Гершковича.
Як передає телеканал CNN Байден обмежився коротким закликом.
– Відпустіть його, – сказав Байден, залишаючи Білий дім вранці.
Це вперше, коли Байден публічно прокоментував це питання, після того як у четвер російська влада звинуватила Гершковича у шпигунстві.
Відповідаючи на запитання іншого журналіста, чи будуть США висилати російських дипломатів або журналістів у зв’язку із затриманням Гершковича, Байден сказав, що наразі не планують цього робити.
Напередодні стало відомо, що у Єкатеринбурзі представники російської ФСБ затримали кореспондента WSJ Евана Гершковича. На зв’язок із редакцією він перестав виходити 29 березня.
Редакція видання закликала адміністрацію Байдена вжити проти РФ жорстких заходів у відповідь на затримання в Росії їхнього репортера.
Скриншот: CNN, 60 Minutes