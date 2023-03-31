Відпустіть його: Байден відреагував на затримання в Росії журналіста WSJ

Березень, 31 в 16:43

Президент Сполучених Штатів Джо Байден уперше прокоментував затримання у Росії репортера газети Wall Street Journal Евана Гершковича.

Як передає телеканал CNN Байден обмежився коротким закликом.

– Відпустіть його, – сказав Байден, залишаючи Білий дім вранці.

Це вперше, коли Байден публічно прокоментував це питання, після того як у четвер російська влада звинуватила Гершковича у шпигунстві.

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Відповідаючи на запитання іншого журналіста, чи будуть США висилати російських дипломатів або журналістів у зв’язку із затриманням Гершковича, Байден сказав, що наразі не планують цього робити.

Напередодні стало відомо, що у Єкатеринбурзі представники російської ФСБ затримали кореспондента WSJ Евана Гершковича. На зв’язок із редакцією він перестав виходити 29 березня.

Редакція видання закликала адміністрацію Байдена вжити проти РФ жорстких заходів у відповідь на затримання в Росії їхнього репортера.

Скриншот: CNN, 60 Minutes