Березень, 31 в 15:00

Редакція американського видання The Wall Street Journal закликала адміністрацію президента США вжити проти РФ жорстких заходів у відповідь на затримання в Росії репортера WSJ Евана Гершковича.

Про це йдеться в редакційній колонці газети.

Видання наголошує, що репортера WSJ арештували в Росії за фальшивим звинуваченням у шпигунстві, і він фактично перебуває “в заручниках” Кремля.

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У виданні уточнили, що тепер російський диктатор Володимир Путін несе відповідальність за здоров’я та безпеку Гершковича. Водночас адміністрація Джо Байдена має наполягати на його звільненні.

Газета закликала адміністрацію президента США вислати зі Сполучених Штатів посла РФ та всіх російських журналістів у відповідь на затримання Гершковича.

– Бандитські лідери продовжують здійснювати бандитські вчинки, якщо думають, що їм за це нічого не буде. Адміністрації Байдена доведеться розглянути можливість дипломатичної та політичної ескалації. Вислання посла Росії в США, а також усіх російських журналістів, які тут працюють, було б мінімумом, на який можна розраховувати, – наголошується в колонці.

Журналісти додали, що адміністрація Байдена напередодні засудила затримання Гершковича, однак ключовим обов’язком влади США є захист американських громадян. Адже Кремль вважає, що “може викрасти американців і йти далі”.

– Найперший обов’язок уряду США – захищати своїх громадян, і надто багато урядів сьогодні вважають, що вони можуть безкарно заарештовувати та затримувати американців, – зазначають у виданні.

Редакція нагадала, що представники російської ФСБ затримали Евана Гершковича в Єкатеринбурзі в середу, 29 березня. Там він перебував із редакційним завданням. Станом на вечір четверга, 30 березня, ні виданню, ні уряду США не дозволили зв’язатися з журналістом.

Видання спростовує звинувачення в шпигунстві, які РФ висунула на адресу репортера. WSJ звертає увагу на те, що російський уряд уважно стежить за іноземними журналістами в Росії, а Гершкович працював там не один рік. І ФСБ могла б його давно вислати з країни, “якби справді вважала шпигуном”.

– ФСБ є наступницею КДБ часів Холодної війни, де Путін навчився своїм жорстоким методам… Час арешту виглядає як навмисна провокація, покликана поставити США у незручне становище і залякати іноземну пресу, яка все ще працює в Росії, – йдеться в колонці.

Редакція WSJ звертає увагу на те, що “нахабний арешт” Гершковича відбувся за кілька днів після того, як журналіст написав викривальний матеріал про падіння економіки РФ.

– Кремль не хоче, щоб ця правда була розкрита, – переконані у виданні.

Крім того, журналісти припускають, що арешт міг бути відповіддю на звинувачення, висунуті минулого тижня Міністерством юстиції США проти громадянина РФ Сергія Черкасова. Це російський шпигун, який намагався проникнути до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

WSJ нагадує, що Кремль “часто бере заручників з метою обміну на росіян, які вчинили злочини в США”.

Інформація про арешт Евана Гершковича набула розголосу 30 березня. Це репортер московського бюро видання The Wall Street Journal, який отримав акредитацію на роботу від МЗС РФ.

ФСБ РФ стверджує, що репортер начебто збирав дані про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу. Водночас є інформація, що Гершкович прибув до Єкатеринбурга, щоб написати матеріал про вербування росіян до приватної військової компанії Вагнера.

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Фото: Evan Gershkovich/ Instagram