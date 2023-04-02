Україна очікує від Генеральної асамблеї ООН ухвалення резолюції, щоб покарати РФ за агресію – ОП

Квітень, 01 в 23:09

Україна очікує від Генеральної асамблеї ООН ухвалення резолюції, спрямованої на покарання Росії за злочин агресії. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, Україна вважає вкрай важливим створення Міжнародного спеціального трибуналу для керівництва Росії. За останніми даними, станом на кінець березня, в Україні зафіксовано 90 тисяч воєнних злочинів РФ.

– Воєнні злочини РФ настільки нахабні й очевидні, що Міжнародний кримінальний суд нещодавно видав ордер на арешт Володимира Путіна. Головним і первинним злочином, вчиненим російським диктатором, є саме акт агресії, – наголосив очільник Офісу президента.

На думку Єрмака, у повномасштабній агресії проти України винен не лише диктатор Путін. Керівник Офісу президента зазначив, що десятки людей з оточення президента РФ брали участь у цьому процесі.

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