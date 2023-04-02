Україна очікує від Генеральної асамблеї ООН ухвалення резолюції, щоб покарати РФ за агресію – ОП
Україна очікує від Генеральної асамблеї ООН ухвалення резолюції, спрямованої на покарання Росії за злочин агресії. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, Україна вважає вкрай важливим створення Міжнародного спеціального трибуналу для керівництва Росії. За останніми даними, станом на кінець березня, в Україні зафіксовано 90 тисяч воєнних злочинів РФ.
– Воєнні злочини РФ настільки нахабні й очевидні, що Міжнародний кримінальний суд нещодавно видав ордер на арешт Володимира Путіна. Головним і первинним злочином, вчиненим російським диктатором, є саме акт агресії, – наголосив очільник Офісу президента.
На думку Єрмака, у повномасштабній агресії проти України винен не лише диктатор Путін. Керівник Офісу президента зазначив, що десятки людей з оточення президента РФ брали участь у цьому процесі.
– Всі ці люди мають отримати за заслугами. Для цього має бути створений спеціальний трибунал, який судитиме і каратиме їх. Від імені моїх співвітчизників, які страждають, я закликаю всіх підтримати цю резолюцію. І прошу зробити все можливе, щоб притягнути державу-терориста до відповідальності за скоєні нею злочини, – заявив він.