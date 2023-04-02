Блінкен та Лавров поговорили телефоном вперше з липня 2022 року
У неділю, 2 квітня, державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.
У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що чиновники обговорювали незаконне затримання в Єкатеринбурзі журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого звинуватили у шпигунстві.
Лавров заявив про “нагнітання” ситуації у ЗМІ й те, що Гершкович нібито був “узятий на гарячому під час спроби отримання секретних відомостей, здійснюючи під прикриттям журналістського статусу збирання даних, що становлять державну таємницю”.
– Під час бесіди порушувалися також деякі актуальні питання двостороннього характеру, – додали в російському відомстві, не уточнивши, про що йдеться.
Американська сторона наразі не коментувала розмову.
Зазначимо, що остання телефонна розмова Лаврова й Блінкена відбулась в липні 2022 року. Вона також стосувалась питання звільнення незаконно затриманих у РФ американців.
У березні 2023 року Блінкен та Лавров зустрілись в кулуарах G-20 в Індії.
За даними ЗМІ, Блінкен закликав Лаврова скасувати рішення Кремля щодо призупинення участі в ядерному договорі про стратегічні наступальні озброєння.
Крім цього, очільник Держдепу повторив для російського міністра тезу, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну “стільки, скільки буде потрібно”.