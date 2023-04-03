Понад 500 дітей загинули, ще 1 тис. поранені внаслідок війни Росії в Україні – ООН

Квітень, 03 в 20:07

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року внаслідок збройної агресії було вбито щонайменше 501 дитину, а ще понад 1 тис. неповнолітніх українців поранено.

Про це заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел з посиланням на дані Дитячого фонду ООН. За її словами, ймовірно, справжня кількість постраждалих дітей може бути значно більшою.

Вона назвала цей факт трагічною віхою і додала, що діти та родини в Україні сплачують найвищу ціну за цю жорстоку війну.

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– За кожною цифрою – розірвана родина, яку змінили назавжди. Це крає серце, – наголосила Кетрін Рассел.

Вона нагадала, що ЮНІСЕФ надає допомогу дітям, але вказала, що кожній родині першочергово потрібен мир.

Раніше в ООН оприлюднили оцінки жертв війни Росії проти України серед цивільних. За підрахунками ООН, з 24 лютого до 2 квітня 2023 року було вбито 8 451 цивільну особу, а ще 14 156 осіб дістали поранення. В ООН наголосили, що справжня кількість може бути значно більшою.