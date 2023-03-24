Данія, Фінляндія, Швеція і Норвегія утворили єдиний бойовий авіафлот

Березень, 24 в 14:33

Очільники ВПС Данії, Фінляндії, Швеції та Норвегії домовилися про використання єдиних об’єднаних сил.

Про це повідомляє видання Aftenposten.

Об’єднавшись, чотири скандинавські країни матимуть близько 250 сучасних бойових літаків.

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Це на одному рівні з такими європейськими державами, як Франція та Велика Британія.

Спільне використання бойового авіафлоту також охоплює спільну підготовку, логістику та планування.

На думку експертів, Військово-повітряні сили чотирьох країн матимуть сильний стримувальний ефект проти Росії в усьому скандинавському регіоні.

Раніше фінське видання Helsingin Sanomat із посиланням джерела повідомило, що Україна надіслала Фінляндії офіційний запит щодо постачання винищувачів F/A-18 Hornet.