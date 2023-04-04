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Мені соромно: віцеканцлер Німеччини перепросив за довге постачання зброї Україні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Роберт Габек
Фото: Getty Images

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек попросив вибачення за запізнення з постачанням зброї до воїнів Збройних сил України. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

За словами німецького політика, напередодні повномасштабного вторгнення російських військ на територію України представники уряду ФРН влаштовували дебати про реальну загрозу з боку РФ, проте обговорення так і не принесло жодного результату.

– Тоді Німеччина не могла або не хотіла цього робити. Мені дуже соромно за все це, – заявив Габек Зеленському.

Роберт Габек зазначив, що намагався тоді впливати на ситуацію у німецькому уряді. Його завданням було допомогти Україні надати зброю якнайшвидше та якнайбільше. Віцеканцлер Німеччини перепросив за запізнення з постачанням зброї.

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