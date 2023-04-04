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Процес вже триває: секретар РНБО спрогнозував, коли відбудеться розпад РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Західні країни мають готуватися до розпаду та розвалу країни-агресора Російської Федерації, тому що Радянський Союз раніше вже зазнав поразки.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у коментарі іноземним журналістам.

Він стверджує, що саміт російського диктатора Володимира Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном лише підтвердив факт, про який Україна давно знала: РФ ризикує розвалитися на частини через власну слабкість.

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– Захід боїться роздробленості Росії. Але цей процес уже йде. Це історичний процес, а історію не зупинити, – заявив Данілов.

На думку секретаря РНБО, розпад Російської Федерації може вразити. Данілов припускає, що це може відбутися протягом трьох, п’яти або семи років.

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Джерело: The Times
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