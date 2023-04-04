Росії взагалі не повинно бути в Радбезі ООН – посол США

Квітень, 04 в 13:36

РФ взагалі не має бути в Раді безпеки ООН, але вона є постійним її членом, і США не можуть це змінити.

– Ми очікуємо, що Росія шукатиме можливості для поширення своєї дезінформації, особливо коли тут буде їхній міністр закордонних справ Лавров, – заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд в інтерв’ю Голосу Америки.

За її словами, у квітні під час головування Росії в Радбезі ООН США взаємодіятимуть із країною-агресором з низки питань, але окрема зустріч із Лавровим поки що не планується.

– Наразі немає жодних планів щодо контактів із ним. Але, звичайно ж, ми робитимемо все можливе для звільнення американських громадян, які були несправедливо затримані. Держсекретар розмовляв із Лавровим на вихідних і вимагав звільнити журналіста Wall Street Journal та інших американців, які незаконно утримуються російським урядом, – додала вона.

Томас-Грінфілд висловила також занепокоєння щодо зв’язків Кремля з Венесуелою і режимом Ортеги і Мурільо в Нікарагуа.

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