Росії взагалі не повинно бути в Радбезі ООН – посол США
РФ взагалі не має бути в Раді безпеки ООН, але вона є постійним її членом, і США не можуть це змінити.
– Ми очікуємо, що Росія шукатиме можливості для поширення своєї дезінформації, особливо коли тут буде їхній міністр закордонних справ Лавров, – заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд в інтерв’ю Голосу Америки.
За її словами, у квітні під час головування Росії в Радбезі ООН США взаємодіятимуть із країною-агресором з низки питань, але окрема зустріч із Лавровим поки що не планується.
– Наразі немає жодних планів щодо контактів із ним. Але, звичайно ж, ми робитимемо все можливе для звільнення американських громадян, які були несправедливо затримані. Держсекретар розмовляв із Лавровим на вихідних і вимагав звільнити журналіста Wall Street Journal та інших американців, які незаконно утримуються російським урядом, – додала вона.
Томас-Грінфілд висловила також занепокоєння щодо зв’язків Кремля з Венесуелою і режимом Ортеги і Мурільо в Нікарагуа.
– Це ті країни, які продовжують підтримувати Росію. Але вони перебувають не на тому боці, їм потрібно зрозуміти, що вони не на тому боці історії, тому що світ стоїть на боці України, світ виступає проти Росії, і вони повинні побачити “письмена на стіні”, які позначають, що підтримка Росії – це програшна позиція, – підсумувала американський дипломат.