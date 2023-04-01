В Радбезі ООН із 1 квітня головує Росія

Квітень, 01 в 11:42

Росія з 1 квітня перебирає на себе головування в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй на умовах черговості.

Про це йдеться у повідомленні ООН у Twitter.

Зараз дивляться

Russia assumes the rotating presidency of the Security Council for the month of April. Follow @RussiaUN for updates. https://t.co/HY9A9l8bCM pic.twitter.com/absWJ9rXcq — United Nations (@UN) April 1, 2023

Головування в Радбезі ООН щомісяця почергово змінюється між членами цього органу. До Ради безпеки входять п’ять постійних членів ООН (РФ, Велика Британія, Франція, США та Китай), які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.

Те, що протягом квітня країна-агресор головуватиме в РБ ООН, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк називає наругою над принципами міжнародного права через безліч злочинів, які вчиняє Росія, розв’язавши криваву війну проти України та вдаючись до ядерного шантажу.

А глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія ще в 1991 році незаконно стала постійним членом Радбезу ООН замість СРСР.

Напередодні Естонія, Латвія та Литва спільно виступили проти російського головування в Раді безпеки ООН.