В Радбезі ООН із 1 квітня головує Росія

Росія з 1 квітня перебирає на себе головування в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй на умовах черговості.

Про це йдеться у повідомленні ООН у Twitter.

Russia assumes the rotating presidency of the Security Council for the month of April.

Follow @RussiaUN for updates. https://t.co/HY9A9l8bCM pic.twitter.com/absWJ9rXcq

— United Nations (@UN) April 1, 2023