Квітень, 04 в 18:57

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2,6 млрд.

Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

Цей пакет містить $500 млн у вигляді президентського вилучення безпекової допомоги (PDA) та $2,1 млрд у вигляді Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

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До президентського пакету допомоги на $500 млн увійшли:

додаткові ракети для ЗРК Patriot;

додаткові боєприпаси для NASAMS;

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

120-мм мінометні міни та 25-мм боєприпаси;

близько 400 гранатометів та 200 тис. снарядів;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

11 тактичних машин для евакуації техніки;

61 великовантажний паливозаправник;

10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;

10 мобільних ракетних комплексів c-UAS із лазерним наведенням;

випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

запасні частини та інше польове обладнання.

В межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні Міністерство оборони США надасть Україні:

додаткові боєприпаси для NASAMS;

дев’ять 30-мм гарматних вантажівок для протидії безпілотним авіаційним системам;

10 мобільних ракетних комплексів з лазерним наведенням c-UAS;

три радіолокаційні станції повітряного спостереження;

30-мм та 23-мм зенітні боєприпаси;

130-мм та 122-мм артилерійські снаряди;

122-мм ракети ГРАД;

реактивні системи залпового вогню та боєприпаси;

120-мм та 81-мм мінометні міни;

120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні міни;

120-мм танкові боєприпаси;

протитанкові комплекси Javelin;

протитанкові ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

приблизно 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до неї;

сім тактичних автомобілів для евакуації техніки;

вісім важких паливозаправників та 105 паливних причепів;

броньовані мостові системи;

чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення;

вантажівки та десять причепів для перевезення важкого обладнання;

засоби захищеного зв’язку;

термінали та сервіси SATCOM;

фінансування на навчання, технічне обслуговування та утримання.

На відміну від президентського пакету, USAI – це повноваження, згідно з яким США закуповують сили і засоби у промисловості, а не постачають обладнання, яке вилучається зі складів Міноборони.

У Пентагоні додали, що оголошення цього пакету USAI є початком укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним силам України.

У повідомленні наголошується, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі.

Президент України Володимир Зеленський подякував США за новий масштабний пакет допомоги.

– Очікуємо боєприпаси для HIMARS, ракети для систем ППО, артилерійські снаряди, інше важливе обладнання. Готуємося до звільнення окупованих територій. Цінуємо непохитну підтримку Джо Байдена та усього народу США, – написав глава держави у Twitter.

Джерело: Міністерство оборони США