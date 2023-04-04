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Містить ракети для Patriot і NASAMS: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,6 млрд

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Містить ракети для Patriot і NASAMS: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,6 млрд
Фото: Unsplash

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2,6 млрд.

Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

Цей пакет містить $500 млн у вигляді президентського вилучення безпекової допомоги (PDA) та $2,1 млрд у вигляді Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

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До президентського пакету допомоги на $500 млн увійшли:

  • додаткові ракети для ЗРК Patriot;
  • додаткові боєприпаси для NASAMS;
  • додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм мінометні міни та 25-мм боєприпаси;
  • близько 400 гранатометів та 200 тис. снарядів;
  • ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
  • 11 тактичних машин для евакуації техніки;
  • 61 великовантажний паливозаправник;
  • 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
  • 10 мобільних ракетних комплексів c-UAS із лазерним наведенням;
  • випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

В межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні Міністерство оборони США надасть Україні:

  • додаткові боєприпаси для NASAMS;
  • дев’ять 30-мм гарматних вантажівок для протидії безпілотним авіаційним системам;
  • 10 мобільних ракетних комплексів з лазерним наведенням c-UAS;
  • три радіолокаційні станції повітряного спостереження;
  • 30-мм та 23-мм зенітні боєприпаси;
  • 130-мм та 122-мм артилерійські снаряди;
  • 122-мм ракети ГРАД;
  • реактивні системи залпового вогню та боєприпаси;
  • 120-мм та 81-мм мінометні міни;
  • 120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні міни;
  • 120-мм танкові боєприпаси;
  • протитанкові комплекси Javelin;
  • протитанкові ракети;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • приблизно 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до неї;
  • сім тактичних автомобілів для евакуації техніки;
  • вісім важких паливозаправників та 105 паливних причепів;
  • броньовані мостові системи;
  • чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення;
  • вантажівки та десять причепів для перевезення важкого обладнання;
  • засоби захищеного зв’язку;
  • термінали та сервіси SATCOM;
  • фінансування на навчання, технічне обслуговування та утримання.

На відміну від президентського пакету, USAI – це повноваження, згідно з яким США закуповують сили і засоби у промисловості, а не постачають обладнання, яке вилучається зі складів Міноборони.

У Пентагоні додали, що оголошення цього пакету USAI є початком укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним силам України.

У повідомленні наголошується, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі.

Президент України Володимир Зеленський подякував США за новий масштабний пакет допомоги.

– Очікуємо боєприпаси для HIMARS, ракети для систем ППО, артилерійські снаряди, інше важливе обладнання. Готуємося до звільнення окупованих територій. Цінуємо непохитну підтримку Джо Байдена та усього народу США, – написав глава держави у Twitter.

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Джерело: Міністерство оборони США

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