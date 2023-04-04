Містить ракети для Patriot і NASAMS: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,6 млрд
Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2,6 млрд.
Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.
Цей пакет містить $500 млн у вигляді президентського вилучення безпекової допомоги (PDA) та $2,1 млрд у вигляді Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
До президентського пакету допомоги на $500 млн увійшли:
- додаткові ракети для ЗРК Patriot;
- додаткові боєприпаси для NASAMS;
- додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм мінометні міни та 25-мм боєприпаси;
- близько 400 гранатометів та 200 тис. снарядів;
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
- 11 тактичних машин для евакуації техніки;
- 61 великовантажний паливозаправник;
- 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
- 10 мобільних ракетних комплексів c-UAS із лазерним наведенням;
- випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
- запасні частини та інше польове обладнання.
В межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні Міністерство оборони США надасть Україні:
- додаткові боєприпаси для NASAMS;
- дев’ять 30-мм гарматних вантажівок для протидії безпілотним авіаційним системам;
- 10 мобільних ракетних комплексів з лазерним наведенням c-UAS;
- три радіолокаційні станції повітряного спостереження;
- 30-мм та 23-мм зенітні боєприпаси;
- 130-мм та 122-мм артилерійські снаряди;
- 122-мм ракети ГРАД;
- реактивні системи залпового вогню та боєприпаси;
- 120-мм та 81-мм мінометні міни;
- 120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні міни;
- 120-мм танкові боєприпаси;
- протитанкові комплекси Javelin;
- протитанкові ракети;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- приблизно 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до неї;
- сім тактичних автомобілів для евакуації техніки;
- вісім важких паливозаправників та 105 паливних причепів;
- броньовані мостові системи;
- чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення;
- вантажівки та десять причепів для перевезення важкого обладнання;
- засоби захищеного зв’язку;
- термінали та сервіси SATCOM;
- фінансування на навчання, технічне обслуговування та утримання.
На відміну від президентського пакету, USAI – це повноваження, згідно з яким США закуповують сили і засоби у промисловості, а не постачають обладнання, яке вилучається зі складів Міноборони.
У Пентагоні додали, що оголошення цього пакету USAI є початком укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним силам України.
У повідомленні наголошується, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі.
Президент України Володимир Зеленський подякував США за новий масштабний пакет допомоги.
– Очікуємо боєприпаси для HIMARS, ракети для систем ППО, артилерійські снаряди, інше важливе обладнання. Готуємося до звільнення окупованих територій. Цінуємо непохитну підтримку Джо Байдена та усього народу США, – написав глава держави у Twitter.
Джерело: Міністерство оборони США