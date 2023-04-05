Болгарія визначила агресію Росії як безпосередню загрозу глобальному миру

Квітень, 05 в 18:13

Болгарія визначила російську військову агресію як найбільш безпосередню загрозу глобальному миру.

Про це йдеться у звіті Міноборони Болгарії про стан оборони та Збройних сил країни за 2022 рік, повідомляє видання Euractiv.

У доповіді зазначається, що російська армія вчиняє систематичні військові злочини в Україні.

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Також згадується активізація російської підривної гібридної діяльності, ризики кібербезпеки та використання енергії як активної зброї у військово-політичній кампанії.

Зростання ризиків також відзначається в Чорноморському регіоні, на Кавказі, в Молдові та Білорусі.

— Невиправдана війна в Україні, розпочата з повним порушенням міжнародного права, завдала шкоди в особливо великих розмірах усім сферам соціального та економічного життя. Російські Збройні сили здійснювали систематичні воєнні злочини. Цей повномасштабний збройний конфлікт має значний вплив не лише на Україну та регіон, але й у глобальному аспекті, – йдеться у доповіді.

Згідно з документом, війна призвела до розширення російських гібридних диверсій проти країн НАТО і ЄС.

У болгарському Міноборони зазначають, що метою цих дій є:

створення внутрішньополітичної дестабілізації та громадської опозиції;

перешкоджання рішенням щодо зміцнення потенціалу стримування та оборони Союзу;

зменшення солідарності та підтримки України і надання своєчасної та ефективної військової допомоги;

продовження залежності від російських поставок енергоносіїв.

Там додають, що Болгарія також стала об’єктом системних російських гібридних впливів, зокрема через одностороннє припинення поставок газу, щоб вплинути на ухвалення суверенних національних стратегічних рішень.

У звіті додають, що деструктивну роль зіграли непрямі спроби Росії створити другу зону нестабільності, скориставшись наявними проблемами і протиріччями на Балканах.

Наголошується, що зберігається потенціал для дестабілізації Боснії і Герцеговини через сепаратистські ініціативи лідерів боснійських сербів, підтримуваних Кремлем. Сильний російський вплив також зберігається в Сербії.

У звіті наголошують, що Болгарія солідарна з Україною та підтримує її законні зусилля та дії щодо протидії російській військовій агресії, зокрема шляхом надання військової допомоги.

Джерело: Euractiv