Китай не визнає анексію Криму та Донбасу і назвав заяву про “безмежну дружбу” з РФ риторикою

Квітень, 05 в 14:27

Китай заявив, що не був на боці Росії у війні, та що критики неправильно інтерпретують декларацію про “безмежну дружбу” Пекіна та Москви, яку було підписано напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявив посол Китаю у Євросоюзі Фу Конг напередодні візиту європейської дипломатичної місії.

Він припустив, що зв’язки КНР і РФ можуть бути не такими безмежними, як колись заявляли їхні лідери.

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– “Безмежність” – це ніщо інше, як риторика, – сказав Фу.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін підписали спільну заяву, в якій проголосили “безмежну” дружбу між їхніми країнами, лише за три тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фу заявив, що Китай не надавав військової допомоги Росії і не визнає її спроб анексії українських територій, включно з Кримом і Донбасом.

За його словами, Пекін не засудив вторгнення, оскільки розуміє заяви Росії про оборонну війну проти нібито зазіхань НАТО, а також тому, що його уряд вважає, що “глибинні причини є складнішими”, ніж кажуть західні лідери.

Він виправдовував той факт, що Сі досі не зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. За словами Фу, відсутність дзвінка не має великого значення, адже Сі дуже зайнятий, а між двома країнами відбуваються часті контакти на нижчому рівні.

– Я знаю, що люди зациклені на президентському дзвінку. Той факт, що президент Сі не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай на боці Росії в українському питанні, – сказав Фу.

Також посол заявив, що Китай не надаватиме зброю Росії для використання в Україні ні зараз, ні в майбутньому. Він виступив з критикою держсекретаря США Ентоні Блінкена через його заяву, що Китай розглядає можливість надання Росії летальної зброї.

Фу припустив, що Китай відкритий до угоди з Європою щодо санкцій та інвестицій. Але, окрім позиції Китаю щодо України, є перешкоди, пов’язані, зокрема, з питаннями прав людини.

У 2021 році ЄС запровадив санкції проти китайських посадовців та юридичних осіб через ставлення до етнічних уйгурів у регіоні Сіньцзян. Пекін відповів санкціями проти законодавців ЄС, а інвестиційна угода між ЄС і Китаєм відтоді політично заморожена.

Посол висловив сподівання, що обидві сторони скасують санкції і завершать торговельну угоду, яка зайшла в глухий кут, що відома як Всеосяжна угода про інвестиції. Дипломати ЄС повідомили, що під час приватних зустрічей протягом останніх тижнів Фу припустив, що Китай може в односторонньому порядку зняти свої санкції, якщо це допоможе розблокувати угоду і надасть певну форму взаємної відповіді.