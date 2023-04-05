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У цьому питанні не буде компромісу: Зеленський про вступ України до НАТО

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна на своєму шляху до НАТО буде такою ж безкомпромісною, як і у відображенні російської агресії.

Про це на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві заявив президент України Володимир Зеленський.

– Україна – країна тепла, дружна, але безкомпромісна у війні. Ми не віддамо землю, свободу, наших дітей, які силою були депортовані до РФ, і нашу незалежність. Ми безкомпромісні у дружбі. Ми вважаємо Польщу нашим справжнім другом і партнером навіки, – заявив Зеленський.

За словами глави держави, президент Польщі був так само безкомпромісним, коли підтримав Україну на її шляху до Європейського Союзу.

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Зеленський сказав, що Україна отримала кандидатство в ЄС завдяки багатьом партнерам, але насамперед завдяки Польщі. Він подякував за безкомпромісну підтримку.

– І також я хотів би сказати та передати всім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси для України на шляху до НАТО, що й у цьому питанні Україна буде безкомпромісною. І я радий, що на цьому шляху з нами Польща, – зазначив Зеленський.

Зі свого боку Дуда заявив, що Україна може отримати додаткові гарантії безпеки під час саміту НАТО у Вільнюсі влітку цього року. Він також наголосив, що Україна має якнайшвидше стати повноправним членом ЄС і НАТО.

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