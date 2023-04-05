Квітень, 05 в 14:28

Брюссель планує новий раунд переговорів між Єврокомісією та послами країн ЄС щодо 11-го пакету санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну відразу після Великодня, який християни західного обряду святкують 9 квітня.

Про це пише видання Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів.

Нещодавно голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС готуватиме одинадцятий пакет санкцій проти Росії, який планують зосередити на протидії ухиленню від введених раніше обмежень.

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Десятий пакет санкцій ЄС запровадив 25 лютого. Обмеження стосуються 87 фізичних і 34 юридичних осіб. До списку увійшли російські банки та підприємства Росатом.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наприкінці березня спрогнозував запровадження одинадцятого пакета санкцій ЄС проти РФ у найближчі два місяці.