Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

ЄС планує обговорення 11-го пакету санкцій проти РФ після католицького Великодня – Politico

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Потребує перевірки
санкції
Фото: Depositphotos

Брюссель планує новий раунд переговорів між Єврокомісією та послами країн ЄС щодо 11-го пакету санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну відразу після Великодня, який християни західного обряду святкують 9 квітня.

Про це пише видання Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів.

Нещодавно голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС готуватиме одинадцятий пакет санкцій проти Росії, який планують зосередити на протидії ухиленню від введених раніше обмежень.

Зараз дивляться

Десятий пакет санкцій ЄС запровадив 25 лютого. Обмеження стосуються 87 фізичних і 34 юридичних осіб. До списку увійшли російські банки та підприємства Росатом.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наприкінці березня спрогнозував запровадження одинадцятого пакета санкцій ЄС проти РФ у найближчі два місяці.

Читайте
ЄС планує створити новий орган, який контролюватиме виконання санкцій проти РФ

Джерело: Politico
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка