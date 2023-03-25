Березень, 25 в 14:00

У Польщі розраховують, що Європейський Союз запровадить одинадцятий пакет санкцій проти РФ протягом найближчих двох місяців.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю радіостанції RMF FM. Так він відповів на запитання, чи не складається враження, що “санкційна машина” ЄС загальмувала.

За прогнозами політика, тема антиросійських санкцій повернеться на порядок денний уже найближчими тижнями. Про 11-й пакет згадувала і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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– Я також занепокоєний тим, що вже чинні обмеження дуже часто обходять. Окрім 11-го пакету санкцій, ми також повинні говорити про посилення запроваджених пакетів, – зазначив Моравецький.

Він визнав, що в Євросоюзі вже спостерігається певна втома від цієї теми. Дипломати в Брюсселі почали заявляти, що варто зосередитися на боротьбі з обходом уже чинних санкцій проти РФ, а не на запровадженні нових.

У цій ситуації Польща діє за двома напрямами: вказує Єврокомісії на лазівки, якими користується РФ для обходу санкцій, а також піднімає тему наступних пакетів.

– Сподіваюся, в найближчі два місяці (буде наступний пакет санкцій, – Ред.), – наголосив Моравецький.

Прем’єр також прокоментував зауваження, що це досить тривала перерва, з огляду на те, що досі санкційні пакети ухвалювалися Євросоюзом практично щомісяця.

– Сьогодні справді набагато менше бажання та апетиту до подальших санкцій, – заявив він, додавши, що відчувається “матеріальна втома”.

Моравецький бачить місію Польщі в тому, щоб переконувати партнерів, що події в Україні є абсолютно неприйнятним, а також що Європа живе в ключовий історичний момент і має реагувати відповідним чином.

– Я маю обережний оптимізм, що нам вдасться переконати наших партнерів щодо наступних пакетів, – пояснив політик.

Моравецький висловив сподівання, що в новому пакеті будуть пункти, на яких Польща наполягала ще під час затвердження десятого санкційного пакету. Йдеться про санкції проти відповідальних за незаконну депортацію українських дітей до РФ, проти імпорту російських алмазів, ядерного сектору Росії, російських пропагандистів.

– Коли я був у Києві, президент Зеленський був зацікавлений у тому, щоб до санкційного списку потрапили люди, які відіграють величезну роль у поширенні російської пропаганди. Ми отримали понад сотню таких імен і передали їх до Єврокомісії. Я сподіваюся, що Комісія поставиться до цього серйозно, – поінформував прем’єр Польщі.

Нещодавно голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС готуватиме 11-й пакет санкцій проти Росії через її війну проти України. За її словами, члени Євросоюзу планують зосередитися на протидії ухиленню від введених раніше обмежень.

Десятий санкційний пакет проти Росії ЄС запровадив 25 лютого. Обмеження торкнулися 87 фізичних та 34 юридичних осіб. До списку увійшли російські банки та підприємства Росатома.

Джерело: RMF FM