Туреччина повернеться до обговорення вступу Швеції до НАТО вже у червні – радник президента

Квітень, 06 в 14:29

Туреччина планує повернутися до обговорення вступу Швеції до НАТО у червні 2023 року. Представники обох країн проведуть зустріч, аби обговорити перспективи Стокгольма.

Про це в інтерв’ю Anadolu заявив радник президента Туреччини Реджепа Ердогана Ібрагім Калин.

– Чому середина червня? Тому що закон про боротьбу з тероризмом, який набуде чинності 1 червня – це закон, який полегшить шведському уряду цей крок, – сказав він.

Калин наголосив, що Швеція не повністю виконала умови турецької сторони, і закон про боротьбу з тероризмом, який набуде чинності 1 червня, є найбільш суворим, дисциплінованим і всеосяжним законом про боротьбу з тероризмом, який Швеція ухвалювала за всю свою історію.

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– Він включає аспекти, які ми згадали. У цьому сенсі ми очікуємо, що це розв’яже їм руки й що вони зможуть робити більш рішучі кроки, особливо проти РПК, ФЕТО і пов’язаних із ними структур і підставних організацій, – пояснив посадовець.

Радник Ердогана зазначив, що Швеція ще не повністю задовольнила вимоги Туреччини.

Нагадаємо, 22 березня парламент Швеції (Риксдаг) проголосував за вступ країни до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Раніше ми розповідали, що 4 квітня Фінляндія офіційно стала членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО).