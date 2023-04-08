У Франції суд ухвалив рішення про ліквідацію прокремлівського RT France

Квітень, 08 в 17:29

Французький господарський суд офіційно визнав банкрутом прокремлівський телеканал RT France.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на заяву президентки компанії Ксенії Федорової.

— Суд Нантерра ухвалив рішення про ліквідацію RT France, – написала Федорова у своєму акаунті у Twitter.

За її словами, співробітники RT France будуть звільнені найближчими днями.

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У березні минулого року ЄС заборонив російським державним ЗМІ, таким як Спутник і RT, раніше відомому як Russia Today, мовлення в Європі після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Однак санкції не завадили їм виробляти контент. Торік російський канал продовжував виробляти, публікувати і транслювати матеріали, орієнтовані на франкомовну аудиторію в таких африканських країнах, як Малі і Буркіна-Фасо.

На початку цього року французький уряд заблокував банківські рахунки RT France після рішення ЄС про заморожування активів.

У лютому цього року у Німеччині припинив мовлення російський пропагандистський телеканал RT DE після припинення фінансування RT DE Productions через дев’ятий пакет санкцій ЄС проти РФ.