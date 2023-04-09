У МЗС України обурені спробою прирівняти жертву війни та агресора під час Хресної ходи

Квітень, 09 в 0:23

Цьогорічна Хресна Хода в Римі була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що вдячні папі Франциску за його турботу про українців. Проте у МЗС зазначили, що цьогорічна хода була затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора.

– Йдеться про тексти, які були зачитані під час 10-ї стації Хресної Ходи: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат-військовослужбовець якого втратив життя, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни Росії проти України, – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

У МЗС зазначили, що розчаровані тим, що Святий Престол не взяв до уваги аргументи української сторони про образливий характер такого жесту. Зокрема, спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, в яку РФ занурила українців, втілюючи проти них геноцид.

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Крім того, такий крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства.

– Спроби поставити знак рівності між Україною, яка страждає, та Росією, яка завдає страждань, не сприяє примиренню. Примирення може настати лише після української перемоги, покарання всіх російських злочинців, покаяння за завдані страждання та прохання пробачення перед українцями, – розповів він.

У МЗС розраховують, що Святий Престол надалі дотримуватиметься підходу, який базуватиметься на глибинному розумінні справедливості та відповідальності за відновлення миру в Україні та встановлення справедливості.