Рухатися вночі й створювати хаос у тилу РФ: Гертлінг змоделював можливий сценарій для України

Квітень, 10 в 1:10

Колишній командувач армією США в Європі Марк Гертлінг розповів, як можуть розвиватися події під час повномасштабної війни Росії проти України.

Він припустив, що українські воїни можуть спробувати створити якомога більше хаосу в тилу російських окупантів. Так він прокоментував свої ймовірні дії, якби він був українським генералом.

– Дуже швидко, стрімко просуватись на невеликих ділянках, щоб потрапити у тил російських військ. І створення якомога більшого хаосу у тилу ворога. США робили це під час Другої світової війни у декількох випадках. Я маю на увазі, що підручники з історії розкажуть вам про деякі підрозділи, які були спеціально навчені рухатися вночі, – сказав Гертлінг.

На його думку, Україна має набагато більше можливостей нічного бачення, ніж Росія. Однак він радить знайти спосіб оволодіти універсальною здатністю нічного бачення для ЗСУ, зокрема, конкретних підрозділів, які зможуть потрапити за лінію фронту для створення хаосу.

Зараз дивляться

– Я не знаю точних даних розвідки, щоб спрогнозувати, де найкраще атакувати. Але я знаю, що стратегічна мета президента Зеленського – повернути територію, не віддати Росії жодного клаптика території, – наголосив він.

Генерал-лейтенант у відставці звернув увагу, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у безперервних конфліктах, тому демократичний світ має уважно за цим стежити.