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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У РФ скаржаться, що США не видають візи делегації для участі у заходах ООН

МЗС РФ
Фото: Dreamstime

Участь представників делегації країни-агресора у заходах ООН щодо її головування в Радбезі – під питанням. В російському посольстві у Вашингтоні кажуть, що США досі не оформили жодного дозволу на в’їзд.

За словами російського посла Анатолія Антонова, запит на оформлення віз для делегації та журналістів відправили ще наприкінці березня.

Також американська сторона не погодила прибуття до Вашингтона спецборту глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

Росія з 1 квітня протягом місяця головує в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй на умовах черговості.

До Ради безпеки входять п’ять постійних членів ООН (РФ, Велика Британія, Франція, США та Китай), які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.

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Війна в Україні, МЗС Росії, ООН, Радбез ООН, Сергій Лавров, США-Росія
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