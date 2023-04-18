Росії не можна дозволити виграти повномасштабну війну проти України, оскільки в разі перемоги агресор здійснить напад на іншу країну.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільній пресконференції з лідером Італії Серджо Маттареллою.

Він прокоментував небезпечні заклики, які почали лунати в світі, до якнайшвидшого завершення війни та припинення допомоги для України.

– Будь-хто, хто закликає до припинення допомоги Україні сьогодні, в умовах триваючої російської агресії, фактично діє в інтересах Москви, дійсно працює в інтересах Росії. Насправді він хоче, щоб Росія перемогла Україну, – зазначив Дуда.

Він нагадав, що РФ є величезною країною з відповідними можливостями, а тому без допомоги Україна не зможе перемогти. Якщо ж Росія виграє війну, то це стане лише першим кроком на шляху поширення її “панування над народами цієї частини Європи”.

Дуда додав, що поляки добре знають “цю російську жадібність панувати над іншими народами” та поневолювати їх. Саме тому громадяни Польщі підтримують українців, які прагнуть відстояти свою свободу і незалежність.

– Ми їх підтримуємо і будемо підтримувати. І ми закликаємо весь світ надавати цю підтримку Україні безперервно, доки ця війна не закінчиться без перемоги РФ. Росія не може виграти цю війну. Якщо вона виграє цю війну, РФ нападе на іншу країну, – наголосив Дуда.

За словами політика, в цьому питанні вони одностайні з президентом Італії та мають однакову позицію.

Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попередив, що поразка України у війні призведе до втрати миру на десятиліття. Перемога РФ, зокрема, може підштовхнути Китай напасти на Тайвань вже “наступного дня”.

Джерело: Polskie Radio 24

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.