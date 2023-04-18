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Світові новини
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Кірбі пояснив, чому злиті документи Пентагону можуть бути підробкою

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

“Злиті” секретні документи Пентагону можуть містити неповну інформацію, та й взагалі можуть бути підробкою.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Він наголосив, що документи можуть містити неповну інформацію, або взагалі бути підробленими, адже не відображають останніх розвідданих США.

Джон Кірбі наголошує, що президент США Джо Байден серйозно ставиться щодо захисту секретів.

Крім того, поки невідомо, чи діяв Тейшейра самостійно.

Нагадаємо, що 7 квітня у соцмережах поширилася інформація про витік “секретних” документів Пентагону.

Згодом видання The Washington Post опублікувало величезний матеріал, в якому розповіло, що за масштабним витоком “секретних документів” США і НАТО стоїть “молодий любитель зброї” Джек Тейшейра. Чоловік нібито працює на воєнній базі США, а документи він поширив документи на популярній серед геймерів онлайн-платформі Discord.

ФБР заарештувало Джека Тейшейру 13 квітня.

Джерело: Twitter Саймон Атеба

Війна в Україні, Пентагон, США
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