“Злиті” секретні документи Пентагону можуть містити неповну інформацію, та й взагалі можуть бути підробкою.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Він наголосив, що документи можуть містити неповну інформацію, або взагалі бути підробленими, адже не відображають останніх розвідданих США.

Джон Кірбі наголошує, що президент США Джо Байден серйозно ставиться щодо захисту секретів.

Крім того, поки невідомо, чи діяв Тейшейра самостійно.

BREAKING: Speaking at a teleconference two minutes ago, @WhiteHouse John Kirby continued to peddle the claim that the documents reportedly leaked by Jack Teixeira may have been doctored, and that they are just incomplete snapshots that do not reflect latest U.S. intel, says… pic.twitter.com/54TnUmWXfs

— Simon Ateba (@simonateba) April 17, 2023