Квітень, 07 в 16:11

У п’ятницю, 7 квітня, у мережі поширилася інформація про нібито витік секретних документів щодо підготовки контрнаступу ЗСУ.

Українські посадовці впевнені, що це справа рук Кремля, оскільки РФ шукає будь-які способи перехопити інформаційну ініціативу та зірвати майбутній контрнаступ.

Витік секретних документів – що відомо

Як пише американське видання NYT, засекречені військові документи були опубліковані у Twitter і Telegram. Вони датуються 1 березня.

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У документах детально описуються наміри США і НАТО щодо озброєння ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Там немає конкретних планів бойових дій, не йдеться про дату та місце майбутнього контрнаступу. Однак міститься інформація про те, скільки бригад Україна планує підготувати для наступу та яку кількість техніки отримає.

Військові аналітики заявили, що оприлюднені російськими джерелами світлини можуть бути вибірково змінені з метою дезінформації.

У них завищили американські оцінки загиблих українських військових і занизили число вбитих російських військових. Зараз Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

Фотошоп і “віртуальні псевдозливи” – реакція України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що матеріали про підготовку контрнаступу ЗСУ є підробкою, яку створила російська розвідка.

– Від розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від “солсберівських пригод”, “триденних планів” та інших провалів – це фотошоп і “віртуальні псевдозливи”. Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро, – написав він у Twitter.

За словами Подоляка, Росія не володіє жодними даними, лише намагаєтеся зіграти в дестабілізацію, інформаційно та психологічно вплинути на осіб, які ухвалюють рішення.

– Росія шукає будь-яких способів перехопити інформаційну ініціативу, спробувати вплинути на сценарні плани контрнаступу України. Внести сумніви, скомпрометувати попередні ідеї, налякати своєю “обізнаністю”. Але це лише стандартні елементи оперативної гри російської розвідки – і нічого більше. До реальних планів України це не має стосунку, – наголосив Подоляк.

Радник голови ОП пояснив, що опубліковані дані, швидше, спираються на статистичний аналіз поставок, можливих оперативно-тактичних задумів, а також великий обсяг фіктивної інформації.

– Безперечно, будь-яка війна передбачає постійні спроби розвідорганів ворожої сторони отримати доступ до напрацювань Генерального штабу. І якби Росія дійсно отримала реальні сценарні заготовки, вона навряд чи оприлюднила б їх. Натомість публікація сьогодні – це безумовний доказ виключно оперативної інформаційної гри РФ, – додав він.

Водночас секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко назвав витік “дуже серйозним”.

– Аналізуючи саму інформацію – росіяни попрацювали над нею, завищивши наші втрати й занизивши свої – навіть за даними наших партнерів. Але те, що інформація опинилася в них – це дуже складно. Ми не знаємо, яка ще інформація є в них, яку вони не опублікували. Критичного нічого немає, але те, що вона в них з’явилася – дуже поганий дзвіночок, на який потрібно реагувати, – сказав він в ефірі телемарафону.

Варто зазначити, що сьогодні президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Однією з тем стали заходи із запобігання витоку інформації щодо планів Сил оборони України.

Що кажуть у розвідці

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що може йтися не про витік, а про повністю вигадану інформацію.

І у Росії є достатньо мотивації для подібних операцій. Зокрема, країна-агресор прагне зірвати український контрнаступ, а також уповільнити темпи допомоги ЗСУ з боку західних країн.

– Росія залишається потужним гравцем із чималим фінансовим ресурсом. Вона може проводити різноманітні компанії ІПСО, часом дуже дорогі. Ми бачимо в цих документах абсолютно спотворені цифри втрат. Це робиться для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, а також стабілізувати ситуацію на території РФ, тому що там суспільство теж відчуває рівень знищених рашистів в Україні. Для того, щоб породити певні сумніви серед громадськості євроантлантичної спільноти, – сказав представник ГУР.

Юсов додав, що лише після результатів розслідування Пентагону ми дізнаємося – це був витік інформації чи банальне ІПСО, тобто фотошоп.

Своєю чергою на фотошоп звернув увагу журналіст The Wall Street Journal Ярослав Трофімов.

У скриншотах із витоку, які поширюються у проросійських Telegram-каналах, за допомогою графічного редактора 43,5 тис. втрачених РФ солдатів перетворилися на 17,5 тис. А 17,5 тис. українських втрат – на 71,5 тис.

Крім того, автори фейку прибрали один нуль із цифри в 6 тисяч знищених російських танків, а також стерли цифру “2” у числі “72”, що позначає втрати російських винищувачів і бомбардувальників.