У п’ятницю, 7 квітня, у мережі поширилася інформація про нібито витік секретних документів щодо підготовки контрнаступу ЗСУ.

Українські посадовці впевнені, що це справа рук Кремля, оскільки РФ шукає будь-які способи перехопити інформаційну ініціативу та зірвати майбутній контрнаступ.

Як пише американське видання NYT, засекречені військові документи були опубліковані у Twitter і Telegram. Вони датуються 1 березня.

У документах детально описуються наміри США і НАТО щодо озброєння ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Там немає конкретних планів бойових дій, не йдеться про дату та місце майбутнього контрнаступу. Однак міститься інформація про те, скільки бригад Україна планує підготувати для наступу та яку кількість техніки отримає.

Військові аналітики заявили, що оприлюднені російськими джерелами світлини можуть бути вибірково змінені з метою дезінформації.

У них завищили американські оцінки загиблих українських військових і занизили число вбитих російських військових. Зараз Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що матеріали про підготовку контрнаступу ЗСУ є підробкою, яку створила російська розвідка.

За словами Подоляка, Росія не володіє жодними даними, лише намагаєтеся зіграти в дестабілізацію, інформаційно та психологічно вплинути на осіб, які ухвалюють рішення.

Радник голови ОП пояснив, що опубліковані дані, швидше, спираються на статистичний аналіз поставок, можливих оперативно-тактичних задумів, а також великий обсяг фіктивної інформації.

Водночас секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко назвав витік “дуже серйозним”.

Варто зазначити, що сьогодні президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Однією з тем стали заходи із запобігання витоку інформації щодо планів Сил оборони України.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що може йтися не про витік, а про повністю вигадану інформацію.

І у Росії є достатньо мотивації для подібних операцій. Зокрема, країна-агресор прагне зірвати український контрнаступ, а також уповільнити темпи допомоги ЗСУ з боку західних країн.

Юсов додав, що лише після результатів розслідування Пентагону ми дізнаємося – це був витік інформації чи банальне ІПСО, тобто фотошоп.

Своєю чергою на фотошоп звернув увагу журналіст The Wall Street Journal Ярослав Трофімов.

У скриншотах із витоку, які поширюються у проросійських Telegram-каналах, за допомогою графічного редактора 43,5 тис. втрачених РФ солдатів перетворилися на 17,5 тис. А 17,5 тис. українських втрат – на 71,5 тис.

Крім того, автори фейку прибрали один нуль із цифри в 6 тисяч знищених російських танків, а також стерли цифру “2” у числі “72”, що позначає втрати російських винищувачів і бомбардувальників.

When secret U.S. slides leaked out yesterday, Russian propaganda channels quickly reposted them — but after a little photoshop. Suddenly, 43.5k ???????? fatalities turned to 17.5k, while 17.5k ???????? KIA became 71.5k. Russian vehicle losses shrank from 6,004 to 600. Spot the differences. pic.twitter.com/8lyoWaKcwj

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) April 7, 2023