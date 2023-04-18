Макрон сподівається залучити Китай до потенційних переговорів між Україною та РФ – Bloomberg

Президент Франції Еммануель Макрон хоче запропонувати Китаю план, який, на на думку, потенційно може посприяти переговорам між РФ та Україною, і вже доручив своєму раднику із зовнішньої політики Еммануелю Бонне працювати з головним дипломатом Китаю Ваном Ї над цим питанням.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з планами французького лідера.

За їхніми словами, якщо все піде добре, переговори можуть відбутися вже цього літа. Проте багато країн скептично ставляться до того, що Китай може стати нейтральним посередником, враховуючи його “дружбу” з Росією.

Представник офісу президента Франції підтвердив, що Бонн планує поговорити з Ваном, але не вдавався в деталі, наголосивши, що союзники поінформовані про їхні ініціативи.

– Будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, зокрема від успішного весняного наступу українських військ, який, на думку джерел, поставить Київ у сильну позицію під час будь-яких переговорів, – наголошує видання.

Президент Франції Еммануель Макрон 6 квітня відвідав Китай з офіційним візитом, проте, як писали деякі західні ЗМІ, французькому лідеру не вдалося змінити позицію глави КНР Сі Цзіньпіна щодо війни Росії проти України.

Джерело : Bloomberg

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.