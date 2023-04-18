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Світові новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Польща пропонує створити на своїй території “академію HIMARS” – Блащак

Маріуш Блащак

Влада Польщі пропонує заснувати на території країни навчальний центр для тренувань на американських реактивних артилерійських системах HIMARS.

Про це поінформував у своєму Twitter віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

За його словами, йдеться про “академію HIMARS” (HIMARS Academy).

– Ми хочемо, щоб у Польщі було створено академію HIMARS (HIMARS Academy), де проходитимуть навчання щодо використання цієї артилерійської системи, – наголосив Блащак.

Від додав, що 18 квітня в польському місті Торунь проходить конференція під назвою European Rocket Artillery Summit. Саме там обговорюють деталі цього проєкту. А системи HIMARS прибудуть до Польщі пізніше цього року.

Як інформує польська агенція PAP, у 2019 році Польща придбала у США 20 артилерійських систем HIMARS (18 бойових та дві навчальні) на $414 млн.

Згодом Польща виявила зацікавленість у купівлі ще близько 500 одиниць пускових установок M142 HIMARS. Блащак тоді зазначав, що такої кількості вистачить на формування понад 80 батарей.

Сполучені Штати схвалили запит Варшави, погодившись на потенційний продаж 484 пускових установок. Максимальна вартість закупівлі оцінюється в $10 млрд.

Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів про плани зробити цю країну сервісним центром для американських танків Abrams у Європі, а також виготовляти для них снаряди зі збідненим ураном.

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Джерело: PAP

Фото: Міноборони Польщі

HIMARS, Польща, США-Польща
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