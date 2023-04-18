Влада Польщі пропонує заснувати на території країни навчальний центр для тренувань на американських реактивних артилерійських системах HIMARS.

Про це поінформував у своєму Twitter віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

За його словами, йдеться про “академію HIMARS” (HIMARS Academy).

– Ми хочемо, щоб у Польщі було створено академію HIMARS (HIMARS Academy), де проходитимуть навчання щодо використання цієї артилерійської системи, – наголосив Блащак.

Від додав, що 18 квітня в польському місті Торунь проходить конференція під назвою European Rocket Artillery Summit. Саме там обговорюють деталі цього проєкту. А системи HIMARS прибудуть до Польщі пізніше цього року.

Chcemy, aby w ????????powstała Himars Academy, w której będą odbywać się szkolenia z użycia tego systemu artylerii. Dziś w Toruniu odbywa się konferencja European Rocket Artillery Summit, gdzie omówione zostaną szczegóły tego projektu. Pierwsze Himarsy trafią do nas jeszcze w tym roku. pic.twitter.com/uBDy9AFvrd — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) April 18, 2023

Як інформує польська агенція PAP, у 2019 році Польща придбала у США 20 артилерійських систем HIMARS (18 бойових та дві навчальні) на $414 млн.

Згодом Польща виявила зацікавленість у купівлі ще близько 500 одиниць пускових установок M142 HIMARS. Блащак тоді зазначав, що такої кількості вистачить на формування понад 80 батарей.

Zwiększamy zdolności wojsk rakietowych i artylerii! Podpisałem zapytanie ofertowe LOR dot. pozyskania około 500 wyrzutni M142 #HIMARS na potrzeby ponad 80 baterii systemu #HOMAR. Planujemy wysoki poziom polonizacji sprzętu i jego integrację z polskim systemem zarządzania walką. pic.twitter.com/q0xdxBgUiy — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 26, 2022

Сполучені Штати схвалили запит Варшави, погодившись на потенційний продаж 484 пускових установок. Максимальна вартість закупівлі оцінюється в $10 млрд.

Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів про плани зробити цю країну сервісним центром для американських танків Abrams у Європі, а також виготовляти для них снаряди зі збідненим ураном.

Джерело: PAP

Фото: Міноборони Польщі

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