В ЄС зменшилася кількість українців, яким надають тимчасовий захист

Кількість громадян України, які в лютому 2023 року отримали статус тимчасового захисту, зменшилась в 19 із 26 держав Європейського Союзу.

Відповідні відомості оприлюднила статистична організація Європейської комісії (Євростат). У повідомленні йдеться, що найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям у лютому надала Німеччина – 25 125 осіб, Польща (24 905), Чехія (9 775 громадян) та Румунія (7 920 людей).

У порівнянні із січнем 2023 року, найбільше скорочення кількості українців, які отримали тимчасовий захист, спостерігалося у зазначених країнах: на 3 540 осіб менше у Польщі, 3 080 – у Німеччині, 2 630 громадян – у Чехії та 1 035 людей – у Румунії.

Водночас в Ірландії та Фінляндії зафіксовано найзначніше збільшення кількості громадян України, які отримали статус тимчасового захисту (на 540 і 520 людей відповідно).

Загалом найбільше українців із тимчасовим захистом живуть у Німеччині (1 000 530 осіб) та Польщі (989 080 людей). У відносному вимірі найбільша кількість українців із цим статусом живуть на Кіпрі (1,1 на 1 тис. населення) і Чехії (0,9).

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