Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Чому в обмінниках не хочуть приймати застарілі долари та які банкноти купувати у 2023 році
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

В ЄС зменшилася кількість українців, яким надають тимчасовий захист

В ЄС зменшилася кількість українців, яким надають тимчасовий захист
Фото: Pexels

Кількість громадян України, які в лютому 2023 року отримали статус тимчасового захисту, зменшилась в 19 із 26 держав Європейського Союзу.

Відповідні відомості оприлюднила статистична організація Європейської комісії (Євростат). У повідомленні йдеться, що найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям у лютому надала Німеччина – 25 125 осіб, Польща (24 905), Чехія (9 775 громадян) та Румунія (7 920 людей).

У порівнянні із січнем 2023 року, найбільше скорочення кількості українців, які отримали тимчасовий захист, спостерігалося у зазначених країнах: на 3 540 осіб менше у Польщі, 3 080 – у Німеччині, 2 630 громадян – у Чехії та 1 035 людей – у Румунії.

Водночас в Ірландії та Фінляндії зафіксовано найзначніше збільшення кількості громадян України, які отримали статус тимчасового захисту (на 540 і 520 людей відповідно).

Загалом найбільше українців із тимчасовим захистом живуть у Німеччині (1 000 530 осіб) та Польщі (989 080 людей). У відносному вимірі найбільша кількість українців із цим статусом живуть на Кіпрі (1,1 на 1 тис. населення) і Чехії (0,9).

Читайте також
Я поїду додому в Харків, хоч і страшно: українка про плани після перемоги та життя у Польщі
В ЄС зменшилася кількість українців, яким надають тимчасовий захист

Європейський Союз, Біженці, статистика, Українці
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Підпалив себе перед консульством у Кракові: у лікарні помер 62-річний українець
Консульство України у Кракові
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Польща швидка допомога
В аеропорту Хартума під час боїв перебували українці, їх вивезли в безпечне місце – МЗС
Судан - аеропорт Хартума
Як українці відзначають Великдень у Польщі: скільки витрачають і що готують
В ЄС зменшилася кількість українців, яким надають тимчасовий захист
Я поїду додому в Харків, хоч і страшно: українка про плани після перемоги та життя у Польщі
В ЄС зменшилася кількість українців, яким надають тимчасовий захист
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь