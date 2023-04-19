Президент Південної Кореї вперше допустив військову допомогу Україні

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вперше висловився, що Сеул може розширити свою допомогу Києву, не обмежуючись лише гуманітарною та економічною допомогою.

Як передає Голос Америки, в інтерв’ю агентству Reuters перед візитом до США Юн сказав, що у Південній Кореї міжнародну допомогу Україні порівнюють з допомогою, яку інші країні надавали Сеулу під час війни у 1950-53 роках на Корейському півострові.

— Нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці, – сказав президент Республіки Корея.

Він додав, що Україна зазнала нелегального вторгнення та додав, що Корея може перейти до постачання Україні зброї у випадку “нападів на цивільних, масових убивств та серозних порушень законів війни”.

Сеул продає власні боєприпаси Вашингтону та Варшаві. У березні глава МЗС Польщі Збігнєв Рау сказав, що корейці сприймають Польщу як майбутній “збройовий хаб”, куди можна буде не лише передавати технології озброєння та спільно виробляти військову техніку, а й забезпечувати її обслуговування в Польщі.

Як відомо, Варшава надає військову допомогу Києву, але Сеул не визнавав прямих постачань українській армії. Донедавна Республіка Корея підтримувала дружні відносини з РФ, але вони ускладнилися на тлі зближення Москви з КНДР та Китаєм після повномасштабного вторгнення в Україну.

Під час війни на Корейському півострові Південна Корея за підтримки союзників, зокрема США та військового контингенту ООН захищалася від комуністичного режиму Північної Кореї, яку підтримували Китай та СРСР.

Внаслідок корейської війни загинули, як повідомляється, 2,5 млн людей, зокрема понад 36 тис. військових США. Наступного тижня Юн Сок Йоль відвідає Вашингтон, щоб відзначати 70-річчя союзницьких відносин Кореї зі США.

Провідною темою переговорів буде напруженість між Кореєю та КНДР, а також питання участі Сеула у міжнародній підтримці України, адже Південна Корея володіє потужним ВПК і є провідним виробником артилерійських боєприпасів.

Джерело : Голос Америки

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