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Світові новини
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва

Leopard 2
Фото: Getty Images

Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва.

Таку заяву зробили міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен і в.о. міністра оборони Троельс Лунд Поульсен, повідомляє данське видання DR.dk.

– Йдеться про велику пожертву данської сторони в рамках спільного з Нідерландами проєкту, ми передаємо Україні 14 танків Leopard 2. Це дуже значний внесок, який іде на додачу до вже анонсованих нами до 100 вживаних машин Leopard 1, – сказав Расмуссен.

Поульсен додав, що танки, як очікується, будуть доставлені на початку 2024 року.

– Це – не данські танки. Це співпраця у наданні танків, які не є данськими, але які закуповуються у співпраці з Нідерландами. Не секрет, що існувало широке бажання розглянути можливість передання танків Leopard 2, які є ще більшими, ніж Leopard 1. Тепер це можливо, і ми радіємо і пишаємося цим, – пояснив він.

Поульсен додав, що Данія прагне до кінця 2023 року передати Україні щонайменше 80 танків Leopard 1, “які б допомогли підтримати боротьбу за свободу”.

Нагадаємо, шість танків Leopard 2, які Іспанія пообіцяла передати ЗСУ, вже прямують до України.

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Пентагон

Війна в Україні, Данія, ЗСУ, Нідерланди, Російська агресія, Танки для України, Україна
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