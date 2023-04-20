Сейм Латвії ухвалив закон, який забороняє святкування 9 травня

Сейм Латвії у двох читаннях ухвалив закон Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня. Тепер у Латвії 9 травня заборонено будь-які публічні заходи, окрім тих, що пов’язані з Днем Європи.

Як повідомляє видання Delfi, за закон проголосували 79 депутатів.

Згідно з анотацією, мета закону — захистити інтереси держави та суспільства, не допустити безладів, захистити здоров’я та моральність суспільства.

Закон покликаний не допустити загрози та приниження цінностей Латвії як демократичної та національної держави, зокрема розколу суспільства, прославлення війни, військової агресії, тоталітаризму та насильства, а також спотвореного відображення історичних подій.

Повідомляється, що рішення ухвалено також на знак солідарності з народом України.

Закон встановлює, що на всій території Латвії 9 травня (протягом усієї доби) та до 7:00 10 травня заборонено використання піротехніки. У публічному просторі на відкритому повітрі заборонено проведення святкових та розважальних заходів, походів, зборів та пікетів.

Повідомляється, що самоврядування не має права видавати дозволи на заходи, пов’язані з цим днем.

Джерело : Delfi

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