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Світові новини
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Підтримка буде скільки потрібно: Остін Резнікову перед засіданням у Рамштайні

Підтримка буде скільки потрібно: Остін Резнікову перед засіданням у Рамштайні
Фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим на війській базі Рамштайн, де 21 квітня відбудеться вже одинадцята зустріч Контактної групи з оборони України.

Про це глава Пентагону повідомив у Twitter і оприлюднив відповідне відео.

– Завжди приємно поговорити з моїм хорошим другом та українським колегою Олексієм Резніковим. За останній рік члени Контактної групи з оборони України надали величезні можливості. Ми підтримуватимемо їх стільки, скільки буде потрібно, – написав Остін.

Одинадцята зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 21 квітня в очному режимі на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Серед пріоритетів Києва на Рамштайні-11 – системи ППО і боєприпаси до них, постачання бронетехніки і снарядів для артилерії, сучасні винищувачі, ракети більшої дальності.

Чого очікувати від нової зустрічі – у матеріалі на Фактах ICTV.

Війна в Україні, Ллойд Остін, Німеччина, Олексій Резніков, Рамштайн, Російська агресія, США-Україна
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