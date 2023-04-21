Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим на війській базі Рамштайн, де 21 квітня відбудеться вже одинадцята зустріч Контактної групи з оборони України.

Про це глава Пентагону повідомив у Twitter і оприлюднив відповідне відео.

– Завжди приємно поговорити з моїм хорошим другом та українським колегою Олексієм Резніковим. За останній рік члени Контактної групи з оборони України надали величезні можливості. Ми підтримуватимемо їх стільки, скільки буде потрібно, – написав Остін.

It’s always a pleasure to speak with my good friend & ???????? counterpart @oleksiireznikov. Over the past year, members of the Ukraine Defense Contact Group have provided tremendous capabilities to Ukraine. We will support them for as long as it takes. pic.twitter.com/SlEbwehOr3 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 21, 2023

Одинадцята зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 21 квітня в очному режимі на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Серед пріоритетів Києва на Рамштайні-11 – системи ППО і боєприпаси до них, постачання бронетехніки і снарядів для артилерії, сучасні винищувачі, ракети більшої дальності.

Чого очікувати від нової зустрічі – у матеріалі на Фактах ICTV.

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